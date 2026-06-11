Gears of War: E-Day non è mai stato in sviluppo per PS5, dicono gli sviluppatori

I report avevano svelato l'arrivo sulla console di Sony tempo fa, il PEGI aveva classificato il gioco per PS5 ed è persino apparso un trailer che segnalava la pubblicazione su PS5 sulla cover art. L'impressione di tutti, quindi, è che sia stata una decisione dell'ultimo minuto. Secondo gli sviluppatori, però, non è così.

All'Xbox Games Showcase, la CEO di Xbox - Asha Sharma - ha svelato che Gears of War: E-Day sarà pubblicato solo su PC e Xbox Series X|S. In altre parole, il gioco d'azione non sarà pubblicato su PS5 .

Gears of War: E-Day non è mai stato sviluppato per PS5?

Eurogamer.net ha parlato con The Coalition e ha così scoperto che secondo gli autori il gioco non è mai stato in sviluppo per PS5, sebbene tutti gli indizi puntino in tale direzione.

"Beh, non ne abbiamo mai parlato", ha detto Matt Searcy, direttore creativo dello studio di The Coalition. "Non è mai stato cambiato", ha aggiunto la brand director dello studio, Nicole Fawcette. "Direi che Gears come esclusiva ha moltissimo senso", ha spiegato Searcy. "È una specie di onore ed è emozionante essere uno dei titoli di punta di Xbox."

Inoltre, The Coalition non è preoccupata del fatto che un pubblico potenzialmente più ridotto possa influire sul matchmaking del multigiocatore. "Non siamo troppo preoccupati per le dimensioni del pubblico", ha aggiunto Aryan Hanbeck, art director di The Coalition. "In passato abbiamo lanciato giochi per un pubblico ancora più ristretto, e su Xbox ci sono già ottimi sparatutto."

Infine, parlando sempre di Gears of War: E-Day, ecco tutto quello che sappiamo sul ritorno al passato della saga.