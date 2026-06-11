Le JBL Quantum 250 sono cuffie da gaming over-ear in promo su Amazon: acquistale (quasi) al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare drasticamente il costo delle cuffie da gaming JBL Quantum 250: l'offerta prevede uno sconto attivo del 30% per un costo finale d'acquisto di 42,20€ (meno di 2€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Le cuffie da gaming JBL Quantum 250 sono progettate per offrire un'esperienza sonora immersiva e competitiva, basata sul principio "Sound is survival". Sono dotate di driver dinamici da 50 mm e della tecnologia JBL Quantum Spatial Sound di nuova generazione, che consente una percezione spaziale precisa dei suoni.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Un elemento centrale del prodotto è il software JBL QuantumENGINE, che permette di personalizzare l'audio in modo avanzato. Attraverso questa piattaforma è possibile creare profili sonori dedicati, visualizzare gli effetti audio in-game, ridurre i rumori della tastiera, applicare effetti vocali e ottimizzare le impostazioni del microfono su diverse piattaforme di gioco.
Il microfono integrato con braccetto integra sistemi di riduzione del rumore, garantendo comunicazioni chiare anche in ambienti rumorosi. Dal punto di vista del comfort, le JBL Quantum 250 sono progettate per lunghe sessioni di utilizzo grazie all'archetto ultraleggero in mesh e ai cuscinetti traspiranti in tessuto.
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