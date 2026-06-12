Nintendo Music si aggiorna con le tracce di Wii Sports Resort, celebrando l'annuncio del nuovo capitolo

Come abbiamo visto, tra le novità annunciate nel corso del recente Nintendo Direct di giugno c'è stato anche un nuovo Nintendo Switch Sports Resort, e per celebrare l'evento la compagnia ha deciso di aggiornare Nintendo Music inserendo le musiche tratte da Wii Sports Resort.
L'annuncio di Nintendo Switch Sports Resort è avvenuto con un trailer di presentazione nel corso del Nintendo Direct, dando modo di vedere un seguito diretto del vecchio classico per Nintendo Wii tutto incentrato sull'uso dei controller basati sui sensori di movimento.
Il ritorno a Wuhu Island è fissato per il 22 ottobre 2026, con le prenotazioni già disponibili su Nintendo eShop da qualche giorno, ma nell'attesa intanto possiamo entrare nella giusta atmosfera ascoltando le nuove musiche aggiunte all'app specifica di Nintendo.
Musiche che possono risultare perfette per tante occasioni
La colonna sonora di Wii Sports Resort si presenta con ben 99 tracce all'interno di Nintendo Music, per un totale di un'ora a trentasette minuti di accompagnamento musicale decisamente tranquillo e d'ambiente, che può risultare piacevole in diverse situazioni.
Non avendo praticamente una valenza narrativa e non dovendo dunque sottolineare momenti di particolare intensità emotiva, la musica di Wii Sports Resort è soprattutto rilassante.
In generale, si tratta di una colonna sonora che funziona molto bene come elemento di sfondo, e per questo potrebbe essere una delle aggiunte più interessanti al catalogo di Nintendo Music. L'ultimo aggiornamento c'era stato proprio la settimana scorsa, con l'aggiunta di altre musiche da Mario Kart World.
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