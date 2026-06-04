FIFA World Cup: Launch Edition ha una data di uscita su Netflix, ecco il primo trailer ufficiale

Netflix Games e gli sviluppatori di Delphi hanno annunciato che FIFA World Cup: Launch Edition sarà disponibile dall'11 giugno per tutti gli abbonati Netflix senza costi aggiuntivi, giusto in tempo per l'inizio della FIFA World Cup 2026.

L'annuncio è accompagnato dal primo trailer ufficiale, che mostra il funzionamento del gioco: basta usare lo smartphone come controller mentre la TV diventa il campo da gioco. È sufficiente avviare il titolo sulla televisione, scansionare un QR code e in pochi secondi si è pronti al calcio d'inizio.