FIFA World Cup: Launch Edition ha una data di uscita su Netflix, ecco il primo trailer ufficiale

Netflix Games e gli sviluppatori di Delphi hanno annunciato che FIFA World Cup: Launch Edition sarà disponibile dall'11 giugno per tutti gli abbonati Netflix senza costi aggiuntivi, giusto in tempo per l'inizio della FIFA World Cup 2026.
L'annuncio è accompagnato dal primo trailer ufficiale, che mostra il funzionamento del gioco: basta usare lo smartphone come controller mentre la TV diventa il campo da gioco. È sufficiente avviare il titolo sulla televisione, scansionare un QR code e in pochi secondi si è pronti al calcio d'inizio.
48 nazionali e un gameplay in continua evoluzione
FIFA World Cup: Launch Edition permette di scendere in campo con la propria nazionale, esplorare 16 stadi realistici e controllare oltre 1.200 giocatori reali. Il gameplay punta su immediatezza e accessibilità: passaggi e tiri si eseguono con semplici gesture sul touchscreen, mantenendo un ritmo veloce e fluido.
È possibile giocare anche in multiplayer locale fino a quattro giocatori. Al lancio saranno presenti tutte le 48 squadre ufficiali del torneo, mentre gli sviluppatori assicurano che il gameplay continuerà a evolversi nel tempo grazie ai feedback della community.
FIFA World Cup: Launch Edition fa parte dell'ecosistema Digital Football della FIFA, che comprende altri titoli con licenza ufficiale, tra cui FIFA Heroes e Football Manager 26.
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