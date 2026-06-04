1

FIFA World Cup: Launch Edition ha una data di uscita su Netflix, ecco il primo trailer ufficiale

Netflix fissa l'11 giugno come data d'uscita di FIFA World Cup: Launch Edition e pubblica il primo trailer, mostrando il gameplay controllato via smartphone e le 48 nazionali del torneo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/06/2026
Artwork di FIFA World Cup Launch Edition

Netflix Games e gli sviluppatori di Delphi hanno annunciato che FIFA World Cup: Launch Edition sarà disponibile dall'11 giugno per tutti gli abbonati Netflix senza costi aggiuntivi, giusto in tempo per l'inizio della FIFA World Cup 2026.

L'annuncio è accompagnato dal primo trailer ufficiale, che mostra il funzionamento del gioco: basta usare lo smartphone come controller mentre la TV diventa il campo da gioco. È sufficiente avviare il titolo sulla televisione, scansionare un QR code e in pochi secondi si è pronti al calcio d'inizio.

48 nazionali e un gameplay in continua evoluzione

FIFA World Cup: Launch Edition permette di scendere in campo con la propria nazionale, esplorare 16 stadi realistici e controllare oltre 1.200 giocatori reali. Il gameplay punta su immediatezza e accessibilità: passaggi e tiri si eseguono con semplici gesture sul touchscreen, mantenendo un ritmo veloce e fluido.

È possibile giocare anche in multiplayer locale fino a quattro giocatori. Al lancio saranno presenti tutte le 48 squadre ufficiali del torneo, mentre gli sviluppatori assicurano che il gameplay continuerà a evolversi nel tempo grazie ai feedback della community.

Football Manager 26 introduce la modalità Gestione Nazionali in vista della Coppa del Mondo 2026 Football Manager 26 introduce la modalità Gestione Nazionali in vista della Coppa del Mondo 2026

FIFA World Cup: Launch Edition fa parte dell'ecosistema Digital Football della FIFA, che comprende altri titoli con licenza ufficiale, tra cui FIFA Heroes e Football Manager 26.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
FIFA World Cup: Launch Edition ha una data di uscita su Netflix, ecco il primo trailer ufficiale