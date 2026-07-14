Forza Horizon 6 si aggiorna con delle nuove supercar italiane e modifiche alle classifiche online

La principale novità riguarda l'arrivo dell' Italian Passion Car Pack , un pacchetto dedicato alle auto sportive italiane che aggiunge quattro nuove vetture al garage dei giocatori. Il contenuto è incluso senza costi aggiuntivi per i possessori della Premium Edition, mentre gli utenti della Standard Edition dovranno acquistarlo separatamente.

Con il nuovo aggiornamento di Forza Horizon 6 , Playground Games continua il supporto al gioco introducendo sia nuovi contenuti sia alcune correzioni richieste dalla comunità, in particolare per le competizioni online.

Le nuove auto

L'aggiornamento inaugura inoltre un mese interamente dedicato alle auto italiane, con l'arrivo di tre modelli inediti per la serie Forza Horizon, tra cui due Lamborghini e una De Tomaso Pantera GT5. Anche il concessionario Aftermarket del gioco riceverà nuovi componenti e personalizzazioni ispirati alle supercar italiane.

Il nuovo aggiornamento è dedicato alle auto italiane

Vediamo tutte le auto aggiunte con l'aggiornamento:

Italian Passion Car Pack: 2025 Ferrari F80 2021 Alfa Romeo Giulia GTAm 1990 Alfa Romeo SE 048SP 1967 Ferrari 275 GTB4 Spider

Auto Premio della Festival Playlist ("Italian Exotics"): 2024 Lamborghini Temerario 2022 Ferrari 296 GTB 1984 De Tomaso Pantera GT5 2004 Maserati MC12 2017 Abarth 124 Spider 2020 Lamborghini Huracán EVO 1982 Lancia 037 Stradale 2020 Ferrari Roma 2022 Lamborghini Huracán EVO Spyder 2022 Pagani Huayra R

Series History Reward: 1972 Mazda Cosmo 110S Series II

Car Pass: 2003 Aston Martin DB7 GT 1972 Nissan Patrol 2024 Toyota Prius Prime XSE Premium 1972 Honda Z GT

Auto esclusive Wheelspin ora disponibili al concessionario Aftermarket (a tempo limitato): 1984 Ferrari 288 GTO 2012 Ferrari 599XX Evolution 2019 Ferrari F8 Tributo 2012 Lamborghini Aventador LP700-4 2011 Lamborghini Sesto Elemento 1999 Lamborghini Diablo GTR



Sul fronte tecnico, Playground Games è intervenuta anche sulle classifiche online, rimuovendo i risultati ottenuti attraverso exploit che avevano permesso ad alcuni giocatori di registrare tempi e punteggi impossibili. Per ristabilire le condizioni corrette per tutti, lo studio procederà con l'azzeramento dei progressi nelle classifiche interessate, a partire da quelle della modalità Rivals.

La cancellazione dei record rappresenta inevitabilmente un sacrificio per parte della community, ma gli sviluppatori hanno precisato che tutte le ricompense già ottenute attraverso il Collection Journal resteranno comunque disponibili e non verranno perse con il reset delle classifiche.

Playground Games non ha ancora comunicato una tempistica precisa per il completamento dell'operazione di reset, ma l'obiettivo dichiarato è quello di garantire un ambiente competitivo più equilibrato e affidabile per tutti i giocatori. Per il resto, se volete sapere di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Forza Horizon 6.