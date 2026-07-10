Forza Horizon 6 e Resident Evil Requiem guidano la classifica dei ricavi su Steam, secondo una stima

Si tratta, peraltro, di considerare i ricavi e non la quantità di copie vendute , dunque non è una classifica sui giochi che hanno venduto di più ma su quelli che hanno portato i maggiori ricavi, cosa che può includere anche altri fattori.

Secondo le stime di Alinea Analytics, sembra che Forza Horizon 6 e Resident Evil Requiem si ritrovino quasi affiancati a guidare la classifica dei giochi dai maggiori ricavi su Steam nel 2026 , con valori davvero notevoli.

La top 6 comprende tre giochi indie

Come vediamo dal messaggio riportato qui sotto da parte dell'analista Rhys Elliott, Forza Horizon 6 supera di poco il diretto avversario, totalizzando 197,6 milioni di dollari in ricavi, mentre Resident Evil Requiem segue da vicino con 194,5 milioni.



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Il gioco Playground Games può peraltro contare su elementi in DLC ed eventuali micro-transazioni che possono incrementare il traffico di denaro al suo interno, rappresentando un punto di forza a favore dei ricavi.

Il terzo è Crimson Desert, e anche lui appare molto vicino con 190,1 milioni, a confermare con il nuovo action RPG a mondo aperto di Pearl Abyss stia andando alla grande su Steam.

Al di sotto di questi si trovano però titoli i cui risultati possono essere ancora più interessanti: Slay the Spire 2 è quarto con 141,7 milioni di dollari, con Subnautica 2 a seguire con 133,6 milioni e il nuovo fenomeno Meccha Chamaleon che entra nella top 6 annuale con 71,3 milioni, a distanza di pochi giorni dall'uscita.

Si tratta di tre titoli di produzione indie (più o meno, considerando che Subnautica 2 deriva comunque da un team e da un publisher di notevoli dimensioni), venduti peraltro a prezzo più basso rispetto ai giochi posti più in alto.

Considerando il prezzo più basso, il fatto che rientrino fra i giochi che hanno portato i maggiori ricavi risulta ancora più impressionante, perché significa che la quantità di copie è stata davvero notevole per ognuno di questi.