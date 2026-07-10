Forza Horizon 6 e Resident Evil Requiem guidano la classifica dei ricavi su Steam, secondo una stima

Secondo le stime di Alinea Analytics, sembra che Forza Horizon 6 e Resident Evil Requiem si ritrovino quasi affiancati a guidare la classifica dei giochi dai maggiori ricavi su Steam nel 2026, con valori davvero notevoli.
Non si tratta di dati ufficiali ma di stime calcolate dalla compagnia di analisi, dunque vanne prese come elementi non necessariamente precisi ma probabilmente indicativi dell'andamento generale della piattaforma, dunque interessanti per capire la configurazione del mercato in quest'anno.
Si tratta, peraltro, di considerare i ricavi e non la quantità di copie vendute, dunque non è una classifica sui giochi che hanno venduto di più ma su quelli che hanno portato i maggiori ricavi, cosa che può includere anche altri fattori.
La top 6 comprende tre giochi indie
Come vediamo dal messaggio riportato qui sotto da parte dell'analista Rhys Elliott, Forza Horizon 6 supera di poco il diretto avversario, totalizzando 197,6 milioni di dollari in ricavi, mentre Resident Evil Requiem segue da vicino con 194,5 milioni.
Il gioco Playground Games può peraltro contare su elementi in DLC ed eventuali micro-transazioni che possono incrementare il traffico di denaro al suo interno, rappresentando un punto di forza a favore dei ricavi.
Il terzo è Crimson Desert, e anche lui appare molto vicino con 190,1 milioni, a confermare con il nuovo action RPG a mondo aperto di Pearl Abyss stia andando alla grande su Steam.
Al di sotto di questi si trovano però titoli i cui risultati possono essere ancora più interessanti: Slay the Spire 2 è quarto con 141,7 milioni di dollari, con Subnautica 2 a seguire con 133,6 milioni e il nuovo fenomeno Meccha Chamaleon che entra nella top 6 annuale con 71,3 milioni, a distanza di pochi giorni dall'uscita.
Si tratta di tre titoli di produzione indie (più o meno, considerando che Subnautica 2 deriva comunque da un team e da un publisher di notevoli dimensioni), venduti peraltro a prezzo più basso rispetto ai giochi posti più in alto.
Considerando il prezzo più basso, il fatto che rientrino fra i giochi che hanno portato i maggiori ricavi risulta ancora più impressionante, perché significa che la quantità di copie è stata davvero notevole per ognuno di questi.