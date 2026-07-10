Steam potrebbe aver prodotto ricavi lordi record per 11,1 miliardi di dollari nella prima metà del 2026

Secondo l'ultimo report di Alinea Analytics, i giochi disponibili su Steam hanno generato 11,1 miliardi di dollari (circa 9,71 miliardi di euro) di ricavi lordi nei primi sei mesi del 2026 , il miglior primo semestre mai registrato dalla piattaforma e una conferma della crescita continua della spesa digitale su PC.

Steam si conferma il più grande negozio digitale di videogiochi al mondo , e la sua crescita prosegue senza sosta anno dopo anno. La piattaforma continua ad attrarre un numero crescente di giocatori, sviluppatori, nuove uscite e spesa dei consumatori, consolidando la sua posizione dominante nel mercato PC. I dati più recenti confermano che Steam ha raggiunto un nuovo traguardo, registrando il semestre più redditizio della sua storia.

Una cifra record

La cifra rappresenta un aumento del 14,5% rispetto al primo semestre del 2025 e, cosa più significativa, supera dell'8% anche il secondo semestre dello stesso anno, periodo che tradizionalmente beneficia dei saldi natalizi e di una spesa stagionale più elevata.

Il logo di Steam

Secondo le stime di Alinea Analytics, il fatturato annuale complessivo della piattaforma è passato da circa 4,81 miliardi di euro nel 2017 a quasi 17,5 miliardi di euro nel 2025. Un dato particolarmente significativo è che solo il primo semestre del 2026 ha generato più ricavi dell'intero anno 2020, periodo in cui gli acquisti di videogiochi erano stati favoriti dalla permanenza forzata in casa dovuta alla pandemia di COVID-19.

Il report evidenzia inoltre un cambiamento nella composizione dei ricavi della piattaforma: le nuove uscite stanno pesando sempre meno sul fatturato complessivo. Nel primo semestre 2024 i giochi pubblicati quell'anno rappresentavano il 29% dei ricavi totali; nel primo semestre 2025 la quota è scesa al 27%; nel primo semestre 2026 le nuove uscite hanno generato appena il 21% del fatturato.

Tra le nuove uscite del 2026 più redditizie su Steam, Forza Horizon 6 ha incassato circa 173 milioni di euro da un lancio avvenuto meno di due mesi fa. Resident Evil Requiem ha generato circa 170,2 milioni di euro, con 3,4 milioni di copie vendute sulla piattaforma. Anche Crimson Desert ha ottenuto buoni risultati, superando i 166 milioni di euro di ricavi dal proprio debutto di marzo.