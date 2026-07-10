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Super Mario Maker GB è un demake per Game Boy con tanto di editor di livelli, giocabile da browser

Lo sviluppatore indipendente NintenFanBoy ha realizzato un demake in stile Game Boy di Super Mario Maker, giocabile direttamente dal browser o tramite emulatore.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/07/2026
Mario in Super Mario Maker

Tra gli appassionati di demake in stile Game Boy circola da qualche tempo un gioco che sta ottenendo sempre più successo: Super Mario Maker GB, realizzato dallo sviluppatore indipendente NintenFanBoy. Il progetto reinterpreta il concept del platform con editor di livelli di Nintendo adattandolo all'estetica e alle limitazioni tecniche del Game Boy originale, richiamando titoli storici come Super Mario Land 2: Six Golden Coins e Super Mario Land 3: Wario Land.

Come nell'originale

Il tool è accessibile direttamente tramite browser, senza bisogno di installazioni, ma funziona anche sugli emulatori più diffusi.

Le funzionalità sono volutamente essenziali: si seleziona un elemento, lo si posiziona sullo schermo e si preme start per tornare al menu di selezione dei pezzi. È possibile scegliere tra la modalità di creazione e quella di gioco, oltre a salvare e condividere i propri livelli con altri utenti, come avveniva nell'originale.

Il livello di Bowser Jr. in Super Mario Galaxy - Il Film è stato creato in Super Mario Maker 2 Il livello di Bowser Jr. in Super Mario Galaxy - Il Film è stato creato in Super Mario Maker 2

Si tratta di un'esperienza minimale, pensata più per essere fruita a intermittenza, ad esempio durante un'attesa breve di qualche tipo, che per sessioni prolungate, ma che comunque riesce a offrire uno spazio articolato per sperimentare idee di level design in chiave retrò. L'accesso è chiaramente gratuito.

Il progetto è disponibile in due versioni distinte, una ispirata a Super Mario Land e l'altra a Super Mario Land 2, lasciando all'utente la scelta in base alle proprie preferenze nostalgiche. Entrambe le versioni sono reperibili sulla piattaforma Itch.io.

#Retrogaming
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