Anche Evercade annuncia un aumento dei prezzi, per i costi di produzione incrementati

Per fortuna, per ora l'aumento è limitato ad alcune fasce di prodotti e non riguarda tutto il catalogo della compagnia: in particolare, aumenteranno i prezzi delle cartucce e quelle della linea di console portatili Super Pocket .

Nonostante le sue produzioni siano piuttosto differenti da quelle della più avanzata tecnologia in ambito gaming e informatico, anche Evercade si ritrova costretta ad aumentare i prezzi dei suoi dispositivi, anche in questo caso a causa dell' incremento dei costi di produzione dovuti all'IA.

Cartucce e Super Pocket costeranno di più

Nella fattispecie, le cartucce Evercade passeranno da un prezzo standard di 24,99€ a 29,99€, mentre gli HyperMegaTech Super Pocket passeranno da circa 59,99€ al prezzo di 69,99€ in Europa, in attesa di ulteriori precisazioni al riguardo.



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Per quanto riguarda gli USA, i costi dovrebbero rimanere gli stessi, ovvero 29,99$ per le cartucce e 69,99$ per i Super Pocket, considerando che già gli assestamenti effettuati in precedenza per venire incontro ai dazi sembra possano assorbire gli ulteriori incrementi.

Il CEO di Blaze, Andrew Byatt, ha annunciato l'incremento dei prezzi con un messaggio ufficiale nel quale riferisce che non si tratta di una mossa pianificata in precedenza, "né di una decisione che abbiamo preso alla leggera. Abbiamo assorbito i costi crescenti attraverso la produzione, i componenti e il trasporto il più a lungo possibile, ma questo non risulta più sostenibile".

"La filiera più ampia è cambiata significativamente negli ultimi mesi", ha inoltre spiegato Byatt, "I costi delle memorie e dello storage flash sono aumentati drasticamente, con analisti del settore che segnalano forti rialzi dei prezzi sia della DRAM sia della memoria NAND nel corso del 2026. Queste pressioni stanno influenzando l'intero mercato dell'elettronica di consumo, incluso il settore videoludico".

Insomma, è una motivazione che conosciamo molto bene e che ha portato all'aumento di prezzo anche di PC e console in tutto il mondo, generando una vera e propria crisi del settore causata in gran parte dal dirottamento della produzione verso l'industria legata allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Lo scorso marzo abbiamo visto l'annuncio di Evercade Nexus, la nuova console portatile per il retro gaming, mentre lo scorso novembre è arrivato Evercade Alpha Taito Edition, il più recente dei suoi mini-cabinati arcade, dedicato al catalogo Taito.