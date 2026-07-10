LEGO Pokémon - Momenti Allenatore iconici: Poké Ball si mostra con due teaser

Il nuovo set LEGO Pokémon - Momenti Allenatore iconici: Poké Ball è stato mostrato con due teaser ufficiali che illustrano nel dettaglio le caratteristiche di questo interessante pacchetto, con la sua ricostruzione dettagliata dell'iconica Poké Ball.

Disponibile in prenotazione su Amazon e sul sito ufficiale LEGO al prezzo di 259,99€, LEGO Pokémon - Momenti Allenatore iconici: Poké Ball (72154) è composto da ben 2.386 pezzi e può essere esposto sia chiuso che aperto.

Una volta aperta la Poké Ball, infatti, il set rivela due differenti ambientazioni: nella metà inferiore si vede la scena di una battaglia, mentre in quella superiore troviamo una riproduzione del celebre laboratorio del Professor Oak.

La confezione include inoltre cinque personaggi: le minifigure di Rosso, Picnic Girl e Professor Oak, accompagnate dalle figure di Pikachu ed Eevee, che consentono di dare vita alle scene racchiuse all'interno del modello.