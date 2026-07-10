LEGO Pokémon - Momenti Allenatore iconici: Poké Ball si mostra con due teaser

Il nuovo set LEGO Pokémon - Momenti Allenatore iconici: Poké Ball è stato mostrato con due teaser ufficiali che illustrano nel dettaglio le caratteristiche di questo interessante pacchetto, con la sua ricostruzione dettagliata dell'iconica Poké Ball.
Disponibile in prenotazione su Amazon e sul sito ufficiale LEGO al prezzo di 259,99€, LEGO Pokémon - Momenti Allenatore iconici: Poké Ball (72154) è composto da ben 2.386 pezzi e può essere esposto sia chiuso che aperto.
Una volta aperta la Poké Ball, infatti, il set rivela due differenti ambientazioni: nella metà inferiore si vede la scena di una battaglia, mentre in quella superiore troviamo una riproduzione del celebre laboratorio del Professor Oak.
La confezione include inoltre cinque personaggi: le minifigure di Rosso, Picnic Girl e Professor Oak, accompagnate dalle figure di Pikachu ed Eevee, che consentono di dare vita alle scene racchiuse all'interno del modello.
Momenti iconici... per davvero
Annunciato ufficialmente pochi giorni fa, LEGO Pokémon - Momenti Allenatore iconici: Poké Ball punta effettivamente a riprodurre alcuni momenti iconici della serie Pokémon, racchiusi in un "guscio" altrettanto riconoscibile, disegnato per dare la sensazione di una Poké Ball appena lanciata sul terreno.
Una volta completata, la Poké Ball misura 22 cm di altezza, 24 cm di larghezza e 22 cm di profondità, confermandosi come uno dei modelli più ricchi di dettagli nati dalla collaborazione fra LEGO e Pokémon.
Esattamente come tutti i prodotti LEGO più recenti, infine, il set è supportato dall'app LEGO Builder, che è possibile scaricare gratuitamente da App Store o da Google Play per ottenere le istruzioni digitali in 3D e tutta una serie di assistenze durante il montaggio.