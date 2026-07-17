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L’espansione GCC Pokémon Megaevoluzione – Buio Pesto è ora disponibile nei negozi

The Pokémon Company lancia Megaevoluzione - Buio Pesto, la nuova espansione del GCC Pokémon ora disponibile nei negozi e su GCC Pokémon Live, con Mega Darkrai-ex e altri Pokémon-ex pronti a rivoluzionare i mazzi degli Allenatori.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/07/2026
Mega Darkrai in GCC Pokémon

The Pokémon Company International ha lanciato oggi la nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Megaevoluzione - Buio Pesto, ora disponibile presso i rivenditori di tutto il mondo.

Collezionisti e giocatori possono arricchire la propria raccolta grazie alle buste di espansione, ai set Allenatore Fuoriclasse e alle collezioni speciali, tutte già acquistabili nei negozi autorizzati.

Le novità dell'espansione

Megaevoluzione - Buio Pesto porta nel GCC Pokémon un potere misterioso dalle profondità delle tenebre con carte come Mega Darkarai-ex e Megazeraora-ex, accompagnati da altre carte come Mega Chandelure-ex e Mega Excadrill-ex.

Buio Pesto Bustine

Questi Pokémon-ex megaevoluti vantano PS molto elevati e attacchi potenti, offrendo agli allenatori nuovi modi e opportunità per costruire i loro mazzi da battaglia, ma è richiesta la massima attenzione. Infatti, in cambio della loro enorme forza, questi Pokémon concedono ben tre carte Premio all'avversario quando vengono messi K.O.

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Inoltre, da oggi Megaevoluzione - Buio Pesto è disponibile anche in digitale in GCC Pokémon Live per dispositivi mobile iOS e Android, PC e Mac. Qui i giocatori possono mettere subito alla prova le nuove carte Megaevoluzione, grazie a un mazzo del Pass lotta a tema che vede protagonista Mega Darkrai-ex. Continuando a giocare, sarà possibile sbloccare un mazzo aggiuntivo dedicato a Mega Chandelure-ex.

#Pokémon
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