L’espansione GCC Pokémon Megaevoluzione – Buio Pesto è ora disponibile nei negozi

Collezionisti e giocatori possono arricchire la propria raccolta grazie alle buste di espansione, ai set Allenatore Fuoriclasse e alle collezioni speciali , tutte già acquistabili nei negozi autorizzati.

Le novità dell'espansione

Megaevoluzione - Buio Pesto porta nel GCC Pokémon un potere misterioso dalle profondità delle tenebre con carte come Mega Darkarai-ex e Megazeraora-ex, accompagnati da altre carte come Mega Chandelure-ex e Mega Excadrill-ex.

Questi Pokémon-ex megaevoluti vantano PS molto elevati e attacchi potenti, offrendo agli allenatori nuovi modi e opportunità per costruire i loro mazzi da battaglia, ma è richiesta la massima attenzione. Infatti, in cambio della loro enorme forza, questi Pokémon concedono ben tre carte Premio all'avversario quando vengono messi K.O.

Inoltre, da oggi Megaevoluzione - Buio Pesto è disponibile anche in digitale in GCC Pokémon Live per dispositivi mobile iOS e Android, PC e Mac. Qui i giocatori possono mettere subito alla prova le nuove carte Megaevoluzione, grazie a un mazzo del Pass lotta a tema che vede protagonista Mega Darkrai-ex. Continuando a giocare, sarà possibile sbloccare un mazzo aggiuntivo dedicato a Mega Chandelure-ex.