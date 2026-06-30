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GCC Pokémon annuncia i diversi set dell'espansione dedicata al 30° anniversario

The Pokémon Company ha annunciato i vari set previsti per l'espansione del 30° anniversario di GCC Pokémon, e si tratta di diversi elementi da collezione in arrivo a settembre.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   30/06/2026
L'illustrazione del 30° anniversario di Pokémon

Il 30° Anniversario dei Pokémon si avvicina e The Pokémon Company ha rivelato oggi vari dettagli sui prodotti previsti collegati all'espansione dedicata per quanto riguarda il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), disponibili a partire dal 16 settembre 2026 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

In seguito all'annuncio della nuova espansione di GCC Pokémon per il 30° Anniversario, dunque, si definiscono oggi ulteriormente i vari prodotti previsti, che vanno a comprendere i pacchetti di carte standard inserendoli in vari box ed elementi da collezione che risulteranno particolarmente ambiti.

Lo studio di GCC Pokémon ha ricevuto circa 1,5 miliardi di yen dal governo giapponese, ma non tutti l'hanno presa bene Lo studio di GCC Pokémon ha ricevuto circa 1,5 miliardi di yen dal governo giapponese, ma non tutti l'hanno presa bene

L'espansione commemorativa includerà esclusivamente carte olografiche e introdurrà l'inedito livello di rarità "rara Futuristica", caratterizzato da illustrazioni dai colori vibranti firmate dal celebre artista giapponese YOSHIROTTEN.

Carte rare e pacchetti speciali

In ogni busta dell'espansione ci sarà inoltre una delle 30 carte rare di Pikachu, che ritraggono i Pokémon in vari momenti del giorno e della notte, insieme al ritorno nel GCC Pokémon di 30 storiche carte classiche, reintrodotte nel catalogo.

I pacchetti speciali Pokémon per il 30° anniversario
I pacchetti speciali Pokémon per il 30° anniversario

In particolare, le carte della nuova espansione per il 30° anniversario si troveranno nei seguenti prodotti, tutti disponibili a partire dal 16 settembre:

  • Set Allenatore Fuoriclasse, che include nove buste espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Nidorina e vari accessori di gioco
  • Collezione con poster, che include tre buste espansione, tre carte promozionali di Articuno, Zapdos e Moltres, e un poster stampato su entrambi i lati raffigurante alcune delle nuove carte
  • Collezione con adesivi, che include tre buste, una carta promozionale olografica di Exeggutor di Alola o Lucario e il corrispettivo foglio di adesivi
  • Collezione Pokémon-ex, che include quattro buste espansione, una carta promozionale di Sylveon-ex o Greninja-ex e la carta gigante corrispondente
  • Scatola da collezione, che include quattro buste espansione e una carta promozionale di Sylveon-ex o Greninja-ex

Altri prodotti legati all'espansione 30° Anniversario verranno poi annunciati e lanciati nel corso del 2026, con ulteriori informazioni in arrivo.

Inoltre, prima dell'uscita della versione da tavolo, dalle ore 17:00 del 15 settembre 2026, gli Allenatori potranno giocare con l'espansione del 30° Anniversario in digitale sull'app GCC Pokémon Live.

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