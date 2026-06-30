GCC Pokémon annuncia i diversi set dell'espansione dedicata al 30° anniversario

Il 30° Anniversario dei Pokémon si avvicina e The Pokémon Company ha rivelato oggi vari dettagli sui prodotti previsti collegati all'espansione dedicata per quanto riguarda il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), disponibili a partire dal 16 settembre 2026 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.
In seguito all'annuncio della nuova espansione di GCC Pokémon per il 30° Anniversario, dunque, si definiscono oggi ulteriormente i vari prodotti previsti, che vanno a comprendere i pacchetti di carte standard inserendoli in vari box ed elementi da collezione che risulteranno particolarmente ambiti.
L'espansione commemorativa includerà esclusivamente carte olografiche e introdurrà l'inedito livello di rarità "rara Futuristica", caratterizzato da illustrazioni dai colori vibranti firmate dal celebre artista giapponese YOSHIROTTEN.
Carte rare e pacchetti speciali
In ogni busta dell'espansione ci sarà inoltre una delle 30 carte rare di Pikachu, che ritraggono i Pokémon in vari momenti del giorno e della notte, insieme al ritorno nel GCC Pokémon di 30 storiche carte classiche, reintrodotte nel catalogo.
In particolare, le carte della nuova espansione per il 30° anniversario si troveranno nei seguenti prodotti, tutti disponibili a partire dal 16 settembre:
- Set Allenatore Fuoriclasse, che include nove buste espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Nidorina e vari accessori di gioco
- Collezione con poster, che include tre buste espansione, tre carte promozionali di Articuno, Zapdos e Moltres, e un poster stampato su entrambi i lati raffigurante alcune delle nuove carte
- Collezione con adesivi, che include tre buste, una carta promozionale olografica di Exeggutor di Alola o Lucario e il corrispettivo foglio di adesivi
- Collezione Pokémon-ex, che include quattro buste espansione, una carta promozionale di Sylveon-ex o Greninja-ex e la carta gigante corrispondente
- Scatola da collezione, che include quattro buste espansione e una carta promozionale di Sylveon-ex o Greninja-ex
Altri prodotti legati all'espansione 30° Anniversario verranno poi annunciati e lanciati nel corso del 2026, con ulteriori informazioni in arrivo.
Inoltre, prima dell'uscita della versione da tavolo, dalle ore 17:00 del 15 settembre 2026, gli Allenatori potranno giocare con l'espansione del 30° Anniversario in digitale sull'app GCC Pokémon Live.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.