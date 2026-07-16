Razer e Pokémon hanno presentato la Pikachu & Eevee Collection

Razer e The Pokémon Company hanno annunciato una nuova collaborazione con la Pikachu & Eevee Collection: una linea di periferiche da gaming dedicata appunto ai due iconici personaggi appartenenti all'universo dei Pokémon.
Già disponibile sul sito ufficiale di Razer e su Amazon, la collezione celebra il trentesimo anniversario dei Pokémon puntando sull'energia e la simpatia di Pikachu ed Eeevee, andando a combinare un design colorato con le caratteristiche tecniche di alto livello dei prodotti Razer.
Ad aprire la linea c'è la Razer Ornata V3 Tenkeyless - Pikachu & Eevee Edition, una tastiera da gaming a basso profilo con design compatto tenkeyless, munita di switch meccanici a membrana, illuminazione Chroma RGB e poggiapolsi magnetico, pensata per garantire precisione e comodità senza rinunciare all'estetica.
Abbiamo poi il Razer Cobra - Pikachu & Eevee Edition, un mouse cablato dal peso contenuto che integra switch ottici ad alta resistenza, un sistema di illuminazione RGB personalizzabile, un sensore preciso e una struttura compatta.
Cuffie e tappetino
La Pikachu & Eevee Collection non sarebbe ovviamente stata completa senza un bel paio di cuffie, in questo caso le Razer Kraken V4 X - Pikachu & Eevee Edition: un headset da gaming cablato, dotato di una struttura leggera, morbidi padiglioni in velluto e illuminazione Chroma RGB per un'esperienza mai così coinvolgente.
Chiude la collezione il Razer Gigantus V2 - Medium - Pikachu & Eevee Edition, un tappetino in tessuto micro-intrecciato con superficie ottimizzata per movimenti fluidi del mouse e base antiscivolo, progettato per assicurare stabilità e precisione durante ogni utilizzo.