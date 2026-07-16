Le cuffie Nothing Headphone (1) sono in offerta su Amazon: puoi acquistarle al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, le cuffie Nothing Headphone (1) sono protagoniste di una promozione che prevede uno sconto attivo del 33% che ne fa calare il prezzo fino al loro minimo storico: 199€ . Acquistale direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Le Nothing Headphone (1) sono cuffie wireless progettate per offrire un'esperienza audio completa durante tutta la giornata. Con la cancellazione attiva del rumore (ANC) attivata, garantiscono fino a 35 ore di riproduzione , mentre disattivando l'ANC l'autonomia può arrivare fino a 80 ore . Inoltre, grazie alla ricarica rapida, bastano solo 5 minuti di collegamento per ottenere fino a 5 ore di ascolto .

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Il sistema Active Noise Cancellation ibrido utilizza microfoni dedicati per ridurre efficacemente i rumori esterni e analizza l'ambiente circostante aggiornando automaticamente il livello di isolamento ogni 600 millisecondi. Le cuffie supportano LDAC, collegamento USB-C e jack da 3,5 mm, offrendo una riproduzione ad alta qualità sia in modalità wireless sia cablata.

La certificazione Hi-Res Wireless e il supporto audio a 24 bit/96 kHz permettono di ascoltare dettagli sonori più precisi. Dal punto di vista del comfort, le Nothing Headphone (1) adottano cuscinetti auricolari morbidi in PU e una struttura ergonomica studiata per ridurre la pressione durante l'utilizzo prolungato. Il sistema ENC con quattro microfoni e Clear Voice Technology basata sull'intelligenza artificiale migliora inoltre la qualità delle chiamate.