Koei Tecmo non aveva aspettative per Pokémon Pokopia, il cui successo è stato sorprendente

In un'intervista rilasciata a Famitsu, Koinuma ha collocato Pokopia tra le collaborazioni più riuscite portate avanti dallo studio, ricordando come l'obiettivo iniziale fosse semplicemente quello di realizzare un bestseller , senza però che vi fossero aspettative particolarmente elevate sui risultati che il gioco avrebbe potuto raggiungere.

Il grande successo di Pokémon Pokopia al lancio ha prodotto degli ottimi risultati per Koei Tecmo , coime ha spiegato il presidente e CEO dello studio, Hisashi Koinuma, che ha anche raccontato di come l'azienda non avesse aspettative per il gioco.

Un successo inatteso

"Tra i nostri spin-off, provo un forte senso di soddisfazione per questo progetto", ha dichiarato Koinuma. "Il nostro obiettivo era farne lo spin-off più venduto, ma prima del lancio non avevamo delle aspettative precise (ride). Poi, proprio a ridosso dell'uscita, molti media internazionali lo hanno provato e valutato molto positivamente, e da lì ho avuto la sensazione che il gioco abbia iniziato a diffondersi."

Un risultato che non sorprende del tutto, considerando quanto il titolo si sia rivelato capace di coinvolgere i giocatori, offrendo anche un endgame molto ricco dopo le 20-30 ore necessarie per completare la storia principale. A Koinuma è stato chiesto anche se questo successo possa aprire la strada a futuri spin-off, e la risposta è stata piuttosto generica: il CEO si è limitato a richiamare le passate collaborazioni riuscite, definendole utili e formative per tutte le parti coinvolte.

Si tratta di una dichiarazione piuttosto vaga, che potrebbe anche nascondere i primi segnali di nuovi progetti ancora in fase embrionale, un'ipotesi che, in assenza di annunci ufficiali, va presa soltanto come un modo per speculare sui futuri progetti dellla compagnia. Nell'attesa di eventuali novità, resta comunque in programma l'espansione prevista per agosto.