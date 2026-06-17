Il Pass di Espansione di Pokémon Pokopia potrebbe introdurre delle nuove funzioni di personalizzazione

Contenuti in arrivo

L'immagine conferma inoltre alcuni dei contenuti già annunciati per la prima parte del DLC, in uscita ad agosto 2026. Oltre all'introduzione dell'esplorazione subacquea, saranno disponibili nuovi Pokémon come Popplio e Manaphy, insieme alla nuova città di Bubbly Basin, inclusa nei contenuti a pagamento.

L'elemento che ha attirato maggiormente l'attenzione, però, riguarda la presenza di Snubbull e Peakychu con accessori dedicati. Questo dettaglio suggerisce che la seconda parte del Pass di Espansione, prevista più avanti nel 2026, potrebbe introdurre un sistema di personalizzazione estetica dei Pokémon, consentendo di equipaggiarli con capi d'abbigliamento e accessori.

Nell'immagine promozionale Snubbull indossa un papillon, mentre Peakychu sfoggia un cappello e un paio di ali decorative. Non è ancora chiaro se tutti i Pokémon potranno utilizzare gli stessi accessori, se esisteranno limitazioni specifiche oppure se sarà possibile creare elementi personalizzati.

In precedenza Koei Tecmo aveva già confermato che il secondo DLC non avrebbe aggiunto una nuova città, una scelta che aveva deluso parte della community. Queste nuove anticipazioni suggeriscono tuttavia che l'espansione potrebbe compensare con funzionalità inedite dedicate alla personalizzazione dei propri Pokémon preferiti.