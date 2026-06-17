Il processore AMD Ryzen 5 9600X è in sconto su AliExpress: ecco i codici da riscattare

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Le caratteristiche del processore

Se cerchi un processore di fascia media, questo prodotto è perfetto per te e offre buone prestazioni sia nel gaming che nell'uso quotidiano. Si basa sull'architettura Zen 5 e ha 6 core e 12 thread, potendo gestire bene giochi più pesanti o streaming. Ovviamente non è pensato per carichi di lavoro estremi, ma è una valida soluzione a 360 gradi.

Processore AMD Ryzen 5 9600X

La frequenza base è di circa 4,4 GHz e può arrivare fino a 5,4 GHz in modalità Turbo. Inoltre, è compatibile con le schede madri AM5 e supporta le tecnologie più recenti come DDR5 e PCIe 5.0. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.