Snapdragon Reality Elite è il nuovo chip Qualcomm per i prossimi visori XR

Qualcomm ha ufficialmente presentato il nuovo chip Snapdragon Reality Elite , in occasione dell'Augmented World Expo 2026. Si tratta di una novità pensata esclusivamente per la prossima generazione di dispositivi XR e che verrà utilizzata con i futuri occhiali Xreal Aura sviluppati con Google.

Questo chip offre miglioramenti a 360 gradi. Più precisamente, la GPU registra un aumento del 60% , la CPU del 30% e l'NPU raggiunge prestazioni "fino al 160% superiori", secondo quanto riportato. Anche la batteria è stata migliorata (fino al 20%, per l'esattezza), con conseguenti benefici in termini di raffreddamento ed efficienza energetica . In questo contesto, il processore mantiene temperature fino a 12°C inferiori rispetto agli attuali chip XR di ultima generazione di Qualcomm, garantendo così una gestione più efficiente dei carichi di lavoro intensivi senza incorrere in problemi di surriscaldamento.

Qualcomm presenta START

È stata inoltre annunciata START (Scalable Turnkey AI Ready Toolkit), una piattaforma completa pensata per supportare i brand nello sviluppo e nel lancio rapido di occhiali smart proprietari, accelerandone così l'ingresso sul mercato. La soluzione comprende un modulo hardware basato sul chip AR1+, app companion per Android e iOS, software preintegrato e pieno supporto sia per montature audio sia per modelli dotati di display integrato nelle lenti.

Nel frattempo, Qualcomm si prepara a entrare anche nel segmento dei notebook Windows economici con Snapdragon C, una nuova piattaforma basata su architettura ARM pensata per dispositivi dal prezzo contenuto, attorno ai 300 dollari. Una proposta particolarmente rilevante in un contesto in cui i costi dei dispositivi tendono a salire, anche a causa dell'aumento del prezzo della memoria RAM.