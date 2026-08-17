Google potrebbe collaborare con AMD per la TPU di decima generazione: più potenza per le funzioni IA

Le Tensor Processing Unit , sviluppate internamente da Google, sono ormai arrivate a diverse generazioni e rappresentano una componente importante dell'infrastruttura utilizzata dall'azienda per i carichi di intelligenza artificiale. Google possiede quindi una lunga esperienza nella progettazione di questi chip , ma potrebbe avere interesse a coinvolgere AMD per una specifica esigenza architetturale.

In determinati scenari si starebbe inoltre considerando una configurazione con una CPU per ogni acceleratore. Collocare CPU e acceleratori nello stesso package potrebbe ridurre le distanze tra le diverse unità di elaborazione provocando diversi benefici.

Nei sistemi basati sulle TPU 8i, stando alle varie ricostruzioni, viene utilizzata una CPU Axion ogni due acceleratori, mentre nelle generazioni precedenti il rapporto era di un processore Xeon ogni quattro TPU.

Secondo la ricostruzione, Google e alcuni suoi clienti starebbero valutando TPU dotate di una quantità maggiore di capacità di elaborazione general purpose , attraverso l'integrazione di core CPU direttamente nello stesso package dell'acceleratore.

Quale sarebbe l'impatto di AMD nella collaborazione con Google?

AMD avrebbe competenze particolarmente adatte a questo progetto grazie all'esperienza maturata con Instinct MI300A, un prodotto per data center che combina CPU x86, GPU e memoria HBM all'interno dello stesso package. Questa tecnologia potrebbe quindi offrire a Google competenze utili anche per un'eventuale TPU futura.

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Non è però chiaro quale sarebbe esattamente il contributo di AMD. Se l'indiscrezione fosse corretta, l'aspetto più significativo potrebbe essere proprio l'evoluzione della TPU verso un'architettura più orientata alla componente CPU, pensata per gestire meglio reinforcement learning, elaborazioni intensive e nuovi sistemi basati su agenti IA.