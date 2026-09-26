Galaxy Tab S12 Ultra e S12+: diverse immagini svelano il design dei prossimi tablet

Nuove e dettagliate immagini ci permettono di dare uno sguardo più approfondito ai prossimi Galaxy Tab S12 Ultra e S12+ di Samsung. Entrambi i dispositivi saranno disponibili in due colorazioni: nero e argento, ovviamente però con alcune differenze per quanto concerne il comparto tecnico.
Il design dei nuovi tablet
Partiamo dal Galaxy Tab S12 Ultra, che presenta un notch sul display ed è dotato di cornici più sottili. Inoltre, il dispositivo presenta due fotocamere, a differenza del modello Plus che ne ha una sola. Chiaramente il modello Ultra è anche più grande: adotterà un pannello AMOLED di 14,6 pollici con una risoluzione di 2960 x 1848, mentre il Plus avrà un display AMOLED da 12,6 pollici.
Inoltre, solo il modello Ultra sarà disponibile in una variante con 16 GB di RAM, mentre entrambi i dispositivi saranno disponibili in modelli con 12 GB di RAM e diverse opzioni di memoria, oltre alla possibilità di espandere la memoria attraverso una scheda microSD.
Il Galaxy Tab S12+ dovrebbe adottare una batteria da 10.600 mAh e sarà fornito in bundle con una S Pen, mentre l'Ultra dovrebbe utilizzare una batteria da ben 11.600 mAh. Di seguito potete vedere invece il design del modello Galaxy Tab S12+:
Altre caratteristiche
Ricordiamo che già nelle scorse settimane erano emerse alcune informazioni, seppur non ufficiali, sui nuovi tablet Samsung. Secondo le indiscrezioni, i tablet dovrebbero essere alimentati dal chipset Dimensity 9500 di MediaTek e utilizzare la versione software One UI 9. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale dei due prodotti, quindi vi aggiorneremo non appena avremo informazioni più concrete in merito.
Leggendo i vostri commenti, abbiamo notato un certo scetticismo riguardo all'utilizzo quotidiano di un tablet da 14 pollici, che potrebbe risultare poco pratico. Come sempre, continuate a farci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto. Nel frattempo, sono spuntate le prime immagini reali dei nuovi auricolari a clip open-ear, chiamati Galaxy Buds On.