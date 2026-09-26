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Galaxy Tab S12 Ultra e S12+: diverse immagini svelano il design dei prossimi tablet

Nuove immagini mostrano nel dettaglio il design dei prossimi Galaxy Tab S12 Ultra e S12+. Vediamo come saranno i nuovi tablet Samsung e riepiloghiamo le caratteristiche previste.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/09/2026
Galaxy Tab 11

Nuove e dettagliate immagini ci permettono di dare uno sguardo più approfondito ai prossimi Galaxy Tab S12 Ultra e S12+ di Samsung. Entrambi i dispositivi saranno disponibili in due colorazioni: nero e argento, ovviamente però con alcune differenze per quanto concerne il comparto tecnico.

Il design dei nuovi tablet

Partiamo dal Galaxy Tab S12 Ultra, che presenta un notch sul display ed è dotato di cornici più sottili. Inoltre, il dispositivo presenta due fotocamere, a differenza del modello Plus che ne ha una sola. Chiaramente il modello Ultra è anche più grande: adotterà un pannello AMOLED di 14,6 pollici con una risoluzione di 2960 x 1848, mentre il Plus avrà un display AMOLED da 12,6 pollici.

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Inoltre, solo il modello Ultra sarà disponibile in una variante con 16 GB di RAM, mentre entrambi i dispositivi saranno disponibili in modelli con 12 GB di RAM e diverse opzioni di memoria, oltre alla possibilità di espandere la memoria attraverso una scheda microSD.

Il Galaxy Tab S12+ dovrebbe adottare una batteria da 10.600 mAh e sarà fornito in bundle con una S Pen, mentre l'Ultra dovrebbe utilizzare una batteria da ben 11.600 mAh. Di seguito potete vedere invece il design del modello Galaxy Tab S12+:

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Altre caratteristiche

Ricordiamo che già nelle scorse settimane erano emerse alcune informazioni, seppur non ufficiali, sui nuovi tablet Samsung. Secondo le indiscrezioni, i tablet dovrebbero essere alimentati dal chipset Dimensity 9500 di MediaTek e utilizzare la versione software One UI 9. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale dei due prodotti, quindi vi aggiorneremo non appena avremo informazioni più concrete in merito.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra e S12+ in arrivo: ecco specifiche e design dalle indiscrezioni Samsung Galaxy Tab S12 Ultra e S12+ in arrivo: ecco specifiche e design dalle indiscrezioni

Leggendo i vostri commenti, abbiamo notato un certo scetticismo riguardo all'utilizzo quotidiano di un tablet da 14 pollici, che potrebbe risultare poco pratico. Come sempre, continuate a farci sapere che ne pensate nei commenti qui sotto. Nel frattempo, sono spuntate le prime immagini reali dei nuovi auricolari a clip open-ear, chiamati Galaxy Buds On.

#Samsung #Tecnologia
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