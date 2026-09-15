Galaxy Z Fold8 Ultra è in super sconto e Samsung ti regala anche un Galaxy Book6

Non è tutto, perché combinando i seguenti sconti extra potrai risparmiare fino a 700 € sul prezzo iniziale:

Offerta valida per pochissime ore

La promo è valida dalle ore 17:01 del 15 settembre e termina alle ore 08:59 di mercoledì 16 settembre, quindi ti suggeriamo di apprrofittarne quanto prima. Inoltre, acquistando questo prodotto potrai ottenere in omaggio un Galaxy Book6 14" Core 5! L'offerta è valida esclusivamente su Samsung Online e Shop App.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Il Galaxy Z Fold8 Ultra è un pieghevole dotato di fotocamere avanzate, display ancora più grande e luminoso e Flex Titanium per una struttura ancora più resistente. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e offre una riproduzione video fino a 27 ore, quindi potrai guardare i tuoi contenuti preferiti senza rinunciare all'autonomia.