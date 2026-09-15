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Galaxy Z Fold8 Ultra è in super sconto e Samsung ti regala anche un Galaxy Book6

Approfitta della super promo flash e acquista il Galaxy Z Fold8 Ultra da 256 GB con la possibilità di risparmiare fino a 700 €, grazie alla combinazione di sconti. In omaggio anche un Galaxy Book6!

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/09/2026
Galaxy Z Fold8 Ultra da 256 GB

Samsung propone una nuova promozione interessante: il Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB può infatti essere acquistato a 1.565,65 €. Potrai sfruttare uno sconto automatico di 300 € una volta aggiunto il prodotto al carrello; se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Non è tutto, perché combinando i seguenti sconti extra potrai risparmiare fino a 700 € sul prezzo iniziale:

  • Extra sconto del 10% con il codice sconto SAMSUNGCLUB
  • 5% di sconto con Samsung Account
  • 100€ di sconto extra al checkout per i pagamenti effettuati con Samsung Pay

Offerta valida per pochissime ore

La promo è valida dalle ore 17:01 del 15 settembre e termina alle ore 08:59 di mercoledì 16 settembre, quindi ti suggeriamo di apprrofittarne quanto prima. Inoltre, acquistando questo prodotto potrai ottenere in omaggio un Galaxy Book6 14" Core 5! L'offerta è valida esclusivamente su Samsung Online e Shop App.

Galaxy Z Fold8 Ultra
Galaxy Z Fold8 Ultra

Il Galaxy Z Fold8 Ultra è un pieghevole dotato di fotocamere avanzate, display ancora più grande e luminoso e Flex Titanium per una struttura ancora più resistente. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e offre una riproduzione video fino a 27 ore, quindi potrai guardare i tuoi contenuti preferiti senza rinunciare all'autonomia.

#Sconti #Samsung
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