Galaxy Z Fold8 Ultra è in super sconto e Samsung ti regala anche un Galaxy Book6

Samsung propone una nuova promozione interessante: il Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB può infatti essere acquistato a 1.565,65 €. Potrai sfruttare uno sconto automatico di 300 € una volta aggiunto il prodotto al carrello; se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Non è tutto, perché combinando i seguenti sconti extra potrai risparmiare fino a 700 € sul prezzo iniziale:
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Offerta valida per pochissime ore
La promo è valida dalle ore 17:01 del 15 settembre e termina alle ore 08:59 di mercoledì 16 settembre, quindi ti suggeriamo di apprrofittarne quanto prima. Inoltre, acquistando questo prodotto potrai ottenere in omaggio un Galaxy Book6 14" Core 5! L'offerta è valida esclusivamente su Samsung Online e Shop App.
Il Galaxy Z Fold8 Ultra è un pieghevole dotato di fotocamere avanzate, display ancora più grande e luminoso e Flex Titanium per una struttura ancora più resistente. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e offre una riproduzione video fino a 27 ore, quindi potrai guardare i tuoi contenuti preferiti senza rinunciare all'autonomia.