Remedy svela le modalità grafiche di Control Resonant, tra risoluzione e frame-rate

Al contrario del capitolo precedente, che si svolgeva soprattutto all'interno del quartier generale dell'FBC, il sequel di Control è ambientato in una versione distorta di Manhattan che offre scorci a metà tra il realismo e il surreale.

Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer dedicato specificamente alle caratteristiche di Control Resonant su PS5, ma consente comunque di vedere qualcosa del nuovo action adventure da parte del team finlandese, destinato ad espandere il bizzarro universo connesso tra Control e Alan Wake.

Control Resonant è ormai vicino, con l'uscita fissata per il 24 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, e Remedy ci aggiorna sulle modalità grafiche previste per il nuovo capitolo della serie, in particolare per quanto riguarda PS5 e PS5 Pro ma probabilmente anche per altre piattaforme.

Una Manhattan distorta ma molto affascinante

Dopo aver visto il trailer che riassume la storia finora, per metterci in pari con il prossimo arrivo di Control Resonant, diamo dunque un'occhiata a un video che mostra le caratteristiche grafiche e altri elementi specifici delle versioni PS5, svelando probabilmente anche le modalità grafiche su Xbox Series X e PC.

"Presso Remedy Entertainment, abbiamo creato una quantità incredibile di nuove tecnologie per il nostro motore proprietario Northlight per realizzare le folli ambizioni che avevamo per questo gioco, tenendo sempre d'occhio le prestazioni", ha riferito Thomas Puha di Remedy sul PlayStation blog.

"Puntavamo a fare in modo che il gioco offrisse la miglior resa visiva e prestazionale possibile su PlayStation 5, sia in modalità Qualità sia in modalità Prestazioni".

La Manhattan distorta di Control Resonant è suddivisa in zone visivamente diverse, ognuna caratterizzata da un aspetto distintivo: "Il viaggio rapido tra queste aree è praticamente istantaneo, così come il passaggio da e verso il Gap, uno spazio liminale all'interno della mente di Dylan a cui può accedere liberamente" e nel quale è possibile sbloccare potenziamenti per Dylan e la sua arma mutaforma, l'Aberrante.

Al di là del consueto supporto per audio 3D e caratteristiche del DualSense, gli elementi interessanti del nuovo intervento riguardano soprattutto le modalità grafiche.

Su PS5 base, e presumibilmente anche su Xbox Series X, le modalità previste sono:

Qualità: 30 fps con target a 2160p

Performance: 60 fps con target a 1440p

Su PS5 Pro le impostazioni grafiche sono le seguenti:

Qualità: 30 fps a 2160p con ray tracing

Performance: 60 fps a 2160p

Bilanciata: 40 fps a 2160p con ray tracing (su display che supportano i 120Hz)

Control Resonant, spiega Puha, è un'esperienza basata sull'azione serrata, creata fin dall'inizio pensando a prestazioni a 60 fps, "perché sensazioni di gioco e reattività sono la priorità assoluta".

Nei giorni scorsi abbiamo visto un altro video in cui Courtney Hope e Sean Durrie parlano dei loro personaggi nella serie.