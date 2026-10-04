GTA 6 sarà una satira ancora più "grottesca" del mondo reale

Come spiegato da James Horton, writing director per l'open world , l'obiettivo è far sì che la città travolga il giocatore mentre corre per le strade più affollate, permettendogli di cogliere frammenti di centinaia di conversazioni differenti: "Se sposti la tua attenzione su qualcosa di nuovo, quel dettaglio riempirà l'inquadratura e reagirà alla tua presenza".

L'approfondimento pubblicato dal magazine semestrale Love offre uno sguardo dettagliato sulla componente satirica e sulla struttura narrativa dell'attesissimo titolo di Rockstar Games. Tra annunci radiofonici, talk show e chiamate automatiche con voci robotiche per campagne politiche, il mondo di GTA 6 promette di prendere i dettagli della realtà contemporanea e restituirli in forma amplificata.

Una satira del mondo reale sempre più grottesca

Se già in GTA 5 la narrazione si prendeva gioco dell'invasività dei social media e dello scetticismo verso la medicina, Rockstar Games intende spingersi ancora oltre. Nonostante persino gli stessi doppiatori del gioco abbiano evidenziato come il mondo reale sia diventato così strano da rendere difficile qualsiasi parodia, lo studio è determinato a vincere questa sfida.

"Se hai intenzione di dedicare tutti questi sforzi per creare una versione del mondo di oggi, deve essere ancora più sopra le righe, più folle, più d'impatto. Altrimenti basterebbe uscire di casa e vivere nel mondo reale." A dichiararlo è Rupert Humphries, senior vice president of narrative, il quale ha aggiunto che l'obiettivo non è semplicemente mettere uno specchio davanti alla società, ma rendere ogni elemento satirico, imponente e persino "grottesco".

In merito al bilanciamento tra verosimiglianza e giocabilità, Rob Nelson, head of development e co-studio head presso Rockstar North, ha sottolineato come la ricerca della fedeltà debba sempre scendere a patti con la fruibilità dell'esperienza: "A volte serve che le cose siano realistiche per favorire l'immersione, e al contrario a volte è necessario rinunciare al realismo in favore di ciò che risulta comodo per il giocatore".