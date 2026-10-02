GTA 6 avrà scene di sesso: ecco i dettagli scoperti dalla classificazione dell'età

I sistemi di classificazione dell'età continuano a lasciar trapelare dettagli preziosi sul contenuto di GTA 6. Nelle ultime ore, le pagine del titolo pubblicate sul PlayStation Store in Nuova Zelanda e Australia sono state aggiornate con la classificazione ufficiale, mostrando una dicitura specifica che ha subito catturato l'attenzione dei giocatori: la presenza esplicita di vere e proprie "scene di sesso".

Un aggiornamento simile ha interessato anche i listini degli store britannici e statunitensi, ma sono state le schede australiane e neozelandesi a offrire la descrizione più dettagliata.