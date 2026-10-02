GTA 6 avrà scene di sesso: ecco i dettagli scoperti dalla classificazione dell'età

I sistemi di classificazione dell'età continuano a lasciar trapelare dettagli preziosi sul contenuto di GTA 6. Nelle ultime ore, le pagine del titolo pubblicate sul PlayStation Store in Nuova Zelanda e Australia sono state aggiornate con la classificazione ufficiale, mostrando una dicitura specifica che ha subito catturato l'attenzione dei giocatori: la presenza esplicita di vere e proprie "scene di sesso".
Un aggiornamento simile ha interessato anche i listini degli store britannici e statunitensi, ma sono state le schede australiane e neozelandesi a offrire la descrizione più dettagliata.
Cosa aspettarsi da GTA 6
La presenza di sequenze intime si sposa in modo naturale con la struttura narrativa di GTA 6, incentrata sulla relazione romantica e criminale tra i due protagonisti, Jason e Lucia. I vari trailer pubblicati da Rockstar Games hanno già mostrato momenti di forte intimità e sensualità tra la coppia, suggerendo che il gioco finale affronterà questi temi senza riserve.
Dalle prime indicazioni dei rating board, appare evidente come Rockstar Games non abbia intenzione di tirarsi indietro sul fronte dei contenuti espliciti. Oltre ai riferimenti al sesso, le descrizioni ufficiali menzionano sangue, violenza intensa e uso di droghe, confermando il tono crudo da sempre associato al franchise.
Del resto, lo stesso studio di sviluppo ha recentemente rivelato di aver visitato diversi strip club in Florida a scopo di ricerca durante le fasi di progettazione del mondo di gioco.
Il confronto con GTA 5
Il confronto con GTA 5 evidenzia una sottile ma potenziale differenza nell'approccio. La scheda del quinto capitolo si limitava infatti a citare un più generico "Sesso", nonostante la presenza di brevi sequenze narrative controverse (come quelle che vedevano protagonista Trevor) e la meccanica legata alle sex worker.
Non è ancora chiaro se le commissioni di classificazione abbiano semplicemente aggiornato il proprio lessico nell'arco degli ultimi quindici anni, o se GTA 6 includerà scene intime recitate in motion capture e integrate nella trama in modo più dettagliato e cinematografico.
Infine, segnaliamo che GTA 6 ha trasformato Miami in Vice City con un cartello che è costato quasi un milione di dollari.