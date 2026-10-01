Marathon cambia tutto per superare il flop, ma il director rassicura i fan che lo apprezzano così com'è

Le perplessità dei fan sono sorte in seguito all'ammissione da parte degli sviluppatori che il lancio di Marathon avesse incontrato significative difficoltà a causa di una struttura di gioco ritenuta troppo punitiva e complessa. Tuttavia, attraverso l'account ufficiale Twitter del team di sviluppo, Chafe ha voluto rassicurare l'intera community .

Dopo la recente presentazione della nuova roadmap di Marathon - che introdurrà modalità PvE e deathmatch - diversi giocatori hanno espresso la preoccupazione che la componente extraction shooter potesse essere messa da parte o progressivamente abbandonata. A fugare ogni dubbio è intervenuto direttamente il game director Del Chafe.

Le rassicurazioni di Bungie e il confronto con i fan

Il director ha dichiarato: "La scorsa settimana è stato fantastico parlare delle prossime modalità PvE e PvP sperimentali in arrivo a dicembre con Symbiosis. Vogliamo essere chiari: l'Extraction rimane una parte fondamentale di Marathon e continueremo ad aggiornarla mentre guardiamo al futuro del gioco. Ci piacerebbe sapere da voi cosa vi sta piacendo dell'Extraction oggi, cosa pensate debba essere migliorato e cosa vorreste veder introdotto."

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Le risposte dei giocatori non si sono fatte attendere. Lo streamer Drewsky ha evidenziato come tra i problemi principali figurino gli "spawn rush" (gli assalti immediati ai punti di rientro) e una punitiva "spirale di morte" che finisce per impoverire i giocatori e tagliarli fuori dalle partite. L'utente nsorrey36 ha confermato questa visione, sottolineando come l'eliminazione preventiva dell'intera lobby sia diventata la strategia principale di ogni incursione.