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Il produttore di Resident Evil Requiem spiega il significato del titolo e ci confonde ancora di più

Capcom ha spiegato ancora una volta perché abbia scelto "Requiem" come titolo dell'ultimo capitolo di Resident Evil. In tutta onestà, però, ora siamo ancora più confusi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/10/2026
La protagonista di Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
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Resident Evil è una saga di successo, che per tanti anni ha semplicemente usato i numeri per i suoi capitoli principali e dei sottotitoli per i propri spin-off. Le cose sono cambiate con quello che viene considerato "l'ottavo" capitolo, ma che ufficialmente è chiamato Resident Evil Village.

Anche Resident Evil 9 è in realtà Resident Evil Requiem. L'uso di nomi rende però più "difficile" capire qual è la logica dietro ogni titolo, visto che non si tratta più semplicemente di una sequenza numerica. In particolar modo, è Requiem che incuriosisce i giocatori. Ora, per fortuna, è arrivata una nuova spiegazione a riguardo.

Le parole del produttore di Resident Evil

Jun Takeuchi, produttore di Resident Evil, è stato intervistato per un numero speciale di una rivista giapponese dedicato al trentesimo anniversario di Biohazard (il nome giapponese di Resident Evil).

Il problema è che la spiegazione del produttore in realtà rende il tutto ancora meno chiaro, visto che non è completa. Perlomeno, Takeuchi promette che darà nuovi dettagli al riguardo in futuro.

"'Requiem' non è un titolo scelto solo per il significato della parola. Le lettere che compongono Requiem (REQUIEM) contengono non solo RE (response, ovvero risposta) ma anche Q (question, ovvero domanda). In altre parole, questo Requiem presenta sia una domanda che una risposta. Spiegherò il significato di questa cosa a un certo punto, in futuro".

Il futuro di Resident Evil e di Requiem

Considerando che Resident Evil Requiem otterrà un'espansione della storia, è possibile che il produttore non possa raccontare il completo significato di Requiem perché sarebbe una sorta di spoiler sui nuovi contenuti in arrivo.

Resident Evil Requiem pare abbia totalizzato incassi stratosferici Resident Evil Requiem pare abbia totalizzato incassi stratosferici

Inoltre, è possibile che i prossimi contenuti e il significato del titolo si colleghino ad altri capitoli, magari persino al remake di Code Veronica, ora in produzione. Per ora purtroppo si tratta solo di speculazioni e dovremo attendere conferma da parte di Capcom stessa.

Ricordiamo però che Capcom ha già un piano per quando finiranno i remake di Resident Evil.

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