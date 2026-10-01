Il produttore di Resident Evil Requiem spiega il significato del titolo e ci confonde ancora di più

Resident Evil è una saga di successo, che per tanti anni ha semplicemente usato i numeri per i suoi capitoli principali e dei sottotitoli per i propri spin-off. Le cose sono cambiate con quello che viene considerato "l'ottavo" capitolo, ma che ufficialmente è chiamato Resident Evil Village.

Anche Resident Evil 9 è in realtà Resident Evil Requiem. L'uso di nomi rende però più "difficile" capire qual è la logica dietro ogni titolo, visto che non si tratta più semplicemente di una sequenza numerica. In particolar modo, è Requiem che incuriosisce i giocatori. Ora, per fortuna, è arrivata una nuova spiegazione a riguardo.