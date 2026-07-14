Capcom starebbe progettando espansioni più ampie per Resident Evil, a partire da Requiem e Veronica

"Capcom sta investendo nella creazione di DLC della storia più ampi per quanto riguarda il futuro di Resident Evil", ha spiegato Dusk Golem, "Delle dimensioni di Separate Ways o Shadow of Rose , sia per Requiem che per i prossimi capitoli".

Secondo l'insider, Capcom avrebbe in mente un supporto particolare per Resident Evil Requiem e forse anche per il prossimo capitolo in arrivo della serie, in questo caso dalla parte dei remake, ovvero Resident Evil Veronica, con DLC di dimensioni maggiori e probabilmente impostati per ampliare la storia .

Un nuovo programma per Resident Evil

Dunque si tratterebbe proprio di un intento programmatico da parte di Capcom, che avrebbe intenzione di dedicarsi maggiormente al supporto post-lancio dei capitoli di Resident Evil con pacchetti di contenuti di maggiori dimensioni e impostati sull'espansione della storia.



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A dire il vero, non si tratta proprio di iniziative senza precedenti, per quanto riguarda la serie: come riferito anche dagli esempi da parte dello stesso insider, già Resident Evil 4 ha ricevuto il grosso Separate Ways e anche Resident Evil Village ha ottenuto un'ampia espansione con Shadow of Rose.

Si tratterebbe dunque di una continuazione di tale politica, destinata a caratterizzare i prossimi capitoli nella serie Resident Evil a partire da Resident Evil Requiem e anche per quanto riguarda Resident Evil Veronica, il prossimo remake in arrivo nel 2027.

La questione riguarda lo scarso successo di alcune altre iniziative sul fronte dei DLC e dei giochi alternativi della serie, che stanno spingendo Capcom verso la realizzazione di espansioni più curate e più legate alla storia dei singoli capitoli: "Negli ultimi anni, nell''era del RE Engine, Capcom ha avuto qualche problema con i titoli secondari, come Revelations, i Chronicles o i giochi della serie Survivor", ha spiegato Dusk Golem.

"A quanto pare, si tratta di una sorta di soluzione temporanea adottata da Capcom, che sta investendo in DLC narrativi più lunghi per i propri giochi della serie, che fungono da storie secondarie più brevi e sperimentali per il franchise. Ciò contribuirà inoltre a riempire il calendario delle uscite tra un titolo principale della serie RE e l'altro".

Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio per il momento, ma la fonte ha dimostrato in passato di essere alquanto affidabile per quanto riguarda le informazioni su Capcom e in particolare su Resident Evil.