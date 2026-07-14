Disponibile la beta pubblica di iOS 27: come installarla e principali novità

Come già annunciato in precedenza, le beta pubbliche di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27 e tvOS 27 sono disponibili. Prima di spiegarvi come installarle e quali sono le principali novità, specifichiamo che le funzionalità di Siri AI non sono disponibili nell'Unione Europea, precisamente su iPhone e iPad, a causa del DMA.
Come installare iOS 27
Installare le beta pubbliche è molto semplice: se non partecipate ancora al programma, basterà registrare l'account Apple su questo sito. Successivamente, non dovrete fare altro che aprire le impostazioni, andare su Generali, poi su Aggiornamento software e infine su Aggiornamenti beta. Infine, selezionate iOS 27 Public Beta.
Ovviamente aspettatevi possibili bug o problemi di compatibilità con altre app, non essendo la versione stabile definitiva. Inoltre, assicuratevi di aver eseguito un backup per sicurezza, in modo da non perdere eventuali dati. Vi ricordiamo che la versione stabile arriverà in autunno.
Le novità di iOS 27 e iPadOS 27
Come vi abbiamo anticipato, la protagonista assoluta è Siri AI con le sue funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Purtroppo, però, queste non sono ancora disponibili in Europa a causa del DMA e non è ancora chiaro quando verranno rese disponibili. In ogni caso, sono stati apportati diversi miglioramenti a livello tecnico: le animazioni di sistema risultano più fluide, mentre l'avvio delle applicazioni su iPhone e iPad è ora più veloce del 30%, insieme a tempi di caricamento ancora più rapidi.
Sono state poi fatte alcune modifiche all'interfaccia: il design Liquid Glass è ancora protagonista, ma sono state aggiunte ulteriori opzioni di personalizzazione. Tra queste figura un nuovo cursore per rendere il Liquid Glass ultra-trasparente o completamente colorato.
Anche le icone sono state riviste in modo da risultare più nitide e definite, nonché ancora più coerenti con il design complessivo.
Non mancano ulteriori controlli parentali pensati per aiutare i genitori a gestire al meglio i dispositivi usati da bambini e adolescenti, secondo quanto annunciato alla WWDC 2026. Anche la ricerca è stata migliorata, con l'indice di ricerca in Spotlight, Foto e Mail riprogettato per offrire una visione completa di ciò che è già presente sul vostro smartphone. I contenuti sono catalogati quasi istantaneamente, quindi sono molto più semplici e veloci da cercare.
Visual Intelligence permette di aprire l'app Fotocamera e scoprire informazioni su ciò che state osservando: basterà toccare il pulsante dell'otturatore per mostrare a Siri ciò che vedete e ricevere risposte utili. Inoltre, è possibile ottenere informazioni nutrizionali su un piatto, dividere un conto con gli amici utilizzando Apple Cash e altro ancora.
iPhone e iPad compatibili con la beta di iOS 27
Di seguito trovate l'elenco degli iPhone compatibili. Ricordiamo che le funzionalità più avanzate di Siri, al momento non ancora disponibili in Europa, saranno supportate esclusivamente da iPhone Air e iPhone 17 Pro:
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro e Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone SE (terza generazione)
Di seguito trovate invece gli iPad compatibili:
- iPad Pro (M4 e successivi)
- iPad Pro 12,9" (4ª generazione e successive)
- iPad Pro 11" (2ª generazione e successive)
- iPad Air 13" (M2 e successivi)
- iPad Air 11" (M2, M3 e M4)
- iPad Air 11" (4ª generazione e successive)
- iPad (A16)
- iPad (9ª generazione e successive)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (6ª generazione)
Se siete curiosi di scoprire ugualmente le nuove funzionalità IA, potete recuperare il nostro articolo con tutti i dettagli legati a Siri AI.