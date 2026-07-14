Disponibile la beta pubblica di iOS 27: come installarla e principali novità

Come già annunciato in precedenza, le beta pubbliche di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27 e tvOS 27 sono disponibili. Prima di spiegarvi come installarle e quali sono le principali novità, specifichiamo che le funzionalità di Siri AI non sono disponibili nell'Unione Europea, precisamente su iPhone e iPad, a causa del DMA.

Installare le beta pubbliche è molto semplice: se non partecipate ancora al programma, basterà registrare l'account Apple su questo sito . Successivamente, non dovrete fare altro che aprire le impostazioni, andare su Generali, poi su Aggiornamento software e infine su Aggiornamenti beta. Infine, selezionate iOS 27 Public Beta.

Le novità di iOS 27 e iPadOS 27

Come vi abbiamo anticipato, la protagonista assoluta è Siri AI con le sue funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Purtroppo, però, queste non sono ancora disponibili in Europa a causa del DMA e non è ancora chiaro quando verranno rese disponibili. In ogni caso, sono stati apportati diversi miglioramenti a livello tecnico: le animazioni di sistema risultano più fluide, mentre l'avvio delle applicazioni su iPhone e iPad è ora più veloce del 30%, insieme a tempi di caricamento ancora più rapidi.

Sono state poi fatte alcune modifiche all'interfaccia: il design Liquid Glass è ancora protagonista, ma sono state aggiunte ulteriori opzioni di personalizzazione. Tra queste figura un nuovo cursore per rendere il Liquid Glass ultra-trasparente o completamente colorato.

Il cursore

Anche le icone sono state riviste in modo da risultare più nitide e definite, nonché ancora più coerenti con il design complessivo.

Nuove icone

Non mancano ulteriori controlli parentali pensati per aiutare i genitori a gestire al meglio i dispositivi usati da bambini e adolescenti, secondo quanto annunciato alla WWDC 2026. Anche la ricerca è stata migliorata, con l'indice di ricerca in Spotlight, Foto e Mail riprogettato per offrire una visione completa di ciò che è già presente sul vostro smartphone. I contenuti sono catalogati quasi istantaneamente, quindi sono molto più semplici e veloci da cercare.

Apple OS 27

Visual Intelligence permette di aprire l'app Fotocamera e scoprire informazioni su ciò che state osservando: basterà toccare il pulsante dell'otturatore per mostrare a Siri ciò che vedete e ricevere risposte utili. Inoltre, è possibile ottenere informazioni nutrizionali su un piatto, dividere un conto con gli amici utilizzando Apple Cash e altro ancora.