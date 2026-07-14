In mancanza di iniziative da Sony, Demon's Souls Remastered su PC arriva da un modder

La questione tra i giochi esclusivi di FromSoftware per PlayStation e l'utenza PC è ormai una specie di meme, considerando che, nonostante le richieste pressanti della community, Demon's Souls e Bloodborne non sono mai arrivati su piattaforma Windows, dunque la speranza di vedere una remaster di Demon's Souls arriva dai modder, tanto per cambiare.

In questo caso si tratta di un'iniziativa di fromsoftserve, modder che ha già lavorato al Bloodborne Remaster Project, ed è una sorta di "remaster" dell'originale Demon's Souls, la versione uscita su PS3 e che ha rappresentato l'inizio dell'era dei souls-like.

L'originale Demon's Souls non è mai uscito al di fuori di PS3, così come il suo remake successivo, chiamato sempre Demon's Souls, non è mai stato messo a disposizione fuori da PS5, con Sony che è sempre sembrata completamente immune alle pressanti richieste della community.