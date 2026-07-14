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In mancanza di iniziative da Sony, Demon's Souls Remastered su PC arriva da un modder

Con l'impossibilità di avere gli originali, gli utenti PC possono rivolgersi al mondo delle mod per vedere i classici di FromSoftware esclusivi per PlayStation sulla propria piattaforma.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/07/2026
Un particolare della copertina di Demon's Souls
Demon's Souls
Demon's Souls
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La questione tra i giochi esclusivi di FromSoftware per PlayStation e l'utenza PC è ormai una specie di meme, considerando che, nonostante le richieste pressanti della community, Demon's Souls e Bloodborne non sono mai arrivati su piattaforma Windows, dunque la speranza di vedere una remaster di Demon's Souls arriva dai modder, tanto per cambiare.

In questo caso si tratta di un'iniziativa di fromsoftserve, modder che ha già lavorato al Bloodborne Remaster Project, ed è una sorta di "remaster" dell'originale Demon's Souls, la versione uscita su PS3 e che ha rappresentato l'inizio dell'era dei souls-like.

L'originale Demon's Souls non è mai uscito al di fuori di PS3, così come il suo remake successivo, chiamato sempre Demon's Souls, non è mai stato messo a disposizione fuori da PS5, con Sony che è sempre sembrata completamente immune alle pressanti richieste della community.

Una questione di luci, ombre e riflessi

Considerando che, a questo punto, Sony sembra proprio essersi distanziata dal lancio di giochi single player su PC, è lecito pensare che le speranze di vedere tali giochi su piattaforme diverse siano da abbandonare completamente, ma questo apre ovviamente la strada al lavoro dei modder.

Su NexusMods possiamo dunque trovare il progetto Demon's Souls PC Remaster, ed è una rielaborazione grafica che modifica diversi aspetti dell'originale per PS3, con modelli migliorati e un sistema di illuminazione più avanzato, con riflessi e ombre dinamici.

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Oltre a un incremento del dettaglio, il lavoro svolto sulle fonti di luce si traduce in un aspetto davvero più avanzato, nonostante di base il gioco sia chiaramente un po' datato a questo punto, essendo uscito originariamente nel 2009.

Bisogna considerare che si tratta di miglioramenti applicati all'originale per PS3 che viene fatto funzionare su PC attraverso l'emulatore RPCS3, con tutti i problemi che possono derivare da questa soluzione e le questioni relative alla legalità di un procedimento del genere, ma il lavoro svolto dal modder è comunque notevole.

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