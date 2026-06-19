I giochi single player PlayStation non torneranno su PC perché non vendono abbastanza, per un report

Una visione un po' più focalizzata sulla decisione di Sony di allontanarsi dal PC per i suoi giochi single player è arrivata dal giornalista di Bloomberg, Jason Schreier, per il quale la scelta sarebbe più netta di quanto riferito in via ufficiale e il motivo principale sarebbero proprio le scarse vendite dei titoli PlayStation su Steam.

Commentando le parole del CEO Hideaki Nishino, il quale ha confermato in via ufficiale che PlayStation continuerà a lanciare i giochi live service su PC ma adotterà un approccio più ragionato "caso per caso" per tutti gli altri titoli, Schreier ha riferito una versione un po' più netta della questione.

Secondo il giornalista di Bloomberg, che per primo aveva riferito della possibilità che Sony non avesse più intenzione di pubblicare i propri giochi single player su PC, la posizione di Sony sarebbe più drastica e pare non ci sia l'intenzione di pubblicare i titoli classici su piattaforma Windows.