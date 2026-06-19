Abiti neri e mascherine negli uffici di Samsung: continua la protesta dei dipendenti coreani

Per manifestare pubblicamente il proprio dissenso, i lavoratori della divisione Device Experience (DX), che raggruppa i comparti degli elettrodomestici digitali, dei display e della telefonia mobile , hanno messo in atto una protesta visiva molto forte nei luoghi di lavoro.

Un accordo sindacale particolarmente vantaggioso sui premi di rendimento riservato esclusivamente al settore dei semiconduttori sta provocando profonde divisioni e malumori all'interno del colosso tecnologico Samsung.

Ulteriori dettagli sulla protesta in casa Samsung

In base alle ricostruzioni provenienti dalla Corea del Sud, i dipendenti si sono recati in ufficio indossando indumenti e mascherine protettive di colore nero. Nella tradizione culturale coreana, sebbene il nero possa talvolta richiamare il concetto di saggezza, esso è storicamente associato al cordoglio e al lutto.

Attraverso questa iniziativa collettiva, i partecipanti hanno voluto manifestare simbolicamente il proprio stato di afflizione e una ferma condanna verso le politiche aziendali. In parallelo a queste tensioni, le sigle sindacali che rappresentano la divisione DX stanno registrando un rapido incremento delle iscrizioni, segno tangibile di un malcontento ormai generalizzato.