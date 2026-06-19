Abiti neri e mascherine negli uffici di Samsung: continua la protesta dei dipendenti coreani

Un accordo sindacale particolarmente vantaggioso sui premi di rendimento riservato esclusivamente al settore dei semiconduttori sta provocando profonde divisioni e malumori all'interno del colosso tecnologico Samsung.
La disparità nelle retribuzioni extra sta generando un forte senso di ingiustizia tra il personale, in particolare tra coloro che non appartengono alla filiera dei microchip.
Per manifestare pubblicamente il proprio dissenso, i lavoratori della divisione Device Experience (DX), che raggruppa i comparti degli elettrodomestici digitali, dei display e della telefonia mobile, hanno messo in atto una protesta visiva molto forte nei luoghi di lavoro.
Ulteriori dettagli sulla protesta in casa Samsung
In base alle ricostruzioni provenienti dalla Corea del Sud, i dipendenti si sono recati in ufficio indossando indumenti e mascherine protettive di colore nero. Nella tradizione culturale coreana, sebbene il nero possa talvolta richiamare il concetto di saggezza, esso è storicamente associato al cordoglio e al lutto.
Attraverso questa iniziativa collettiva, i partecipanti hanno voluto manifestare simbolicamente il proprio stato di afflizione e una ferma condanna verso le politiche aziendali. In parallelo a queste tensioni, le sigle sindacali che rappresentano la divisione DX stanno registrando un rapido incremento delle iscrizioni, segno tangibile di un malcontento ormai generalizzato.
Le origini della protesta dei dipendenti Samsung
La radice della controversia risiede in un accordo siglato lo scorso maggio. L'intesa prevede che gli addetti ai semiconduttori ricevano un premio speciale pari al 10,5% degli utili operativi annuali del gruppo, a patto che questi superino i 200 mila miliardi di won tra il 2026 e il 2028, e i 100 mila miliardi di won nel periodo dal 2029 al 2035.
Considerando le stime attuali ogni singolo dipendente del settore delle memorie potrebbe incassare un bonus vicino ai 600 milioni di won (pari a circa 400.000 dollari). Lo scenario si presenta capovolto per le altre sezioni della compagnia.
Chi lavora nella divisione Mobile riceverà per l'anno in corso un premio di appena 6 milioni di won (circa 4.000 dollari). Questo significa che il personale dedicato agli smartphone percepirà un incentivo circa 100 volte inferiore rispetto ai colleghi dei semiconduttori, alimentando così la protesta.
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