WhatsApp prepara una nuova funzione IA per espandere e adattare le foto al formato verticale 9:16

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale che permetterà di espandere le fotografie fino al formato 9:16, particolarmente adatto ai contenuti verticali a schermo intero. La novità è attualmente in lavorazione per Android e sfrutterà Meta AI per generare automaticamente nuove parti dell'immagine senza modificare o deformare quella originale.
Lo strumento sarà integrato direttamente nell'editor di disegno di WhatsApp, all'interno dello stesso ambiente già utilizzato per modificare le immagini. L'obiettivo è rendere più semplice l'adattamento delle fotografie senza dover ricorrere ad applicazioni esterne. La funzione è stata individuata nella versione beta per Android 2.26.33.2, ma al momento non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester.
Come utilizzare la nuova funzione di WhatsApp
Per utilizzare la nuova opzione, gli utenti dovranno aprire una fotografia nell'editor e raggiungere la sezione dedicata ai filtri e agli strumenti di modifica. In futuro dovrebbe comparire una nuova voce dedicata all'espansione dell'immagine. Selezionandola, Meta AI analizzerà il contenuto della fotografia e creerà una porzione aggiuntiva attorno ai suoi bordi. Dopo alcuni secondi, verrà mostrata una nuova versione dell'immagine con proporzioni 9:16, che potrà essere condivisa oppure nuovamente elaborata.
Il vantaggio principale riguarda gli Stati di WhatsApp, per i quali il formato verticale 9:16 consente di occupare interamente lo schermo dello smartphone. Le immagini quadrate o orizzontali, infatti, possono lasciare spazi vuoti oppure richiedere un ritaglio che elimina parte della fotografia. L'AI dovrebbe invece risolvere il problema aggiungendo elementi coerenti con la scena.
WhatsApp e la modifica delle immagini
Meta AI, dunque, non si limiterà quindi a deformare o allungare l'immagine: analizzerà ciò che compare nella fotografia e proverà a ricostruire l'ambiente circostante, generando contenuti plausibili ai lati. La qualità del risultato dipenderà dalla quantità di informazioni presenti nell'immagine originale.
La funzione è in sviluppo sia per le chat sia per gli Stati, anche se WhatsApp potrebbe distribuirla inizialmente soltanto negli Stati. Non sono ancora note la data del rilascio pubblico né le regioni che potranno utilizzarla.