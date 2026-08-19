WhatsApp prepara una nuova funzione IA per espandere e adattare le foto al formato verticale 9:16

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale che permetterà di espandere le fotografie fino al formato 9:16, particolarmente adatto ai contenuti verticali a schermo intero. La novità è attualmente in lavorazione per Android e sfrutterà Meta AI per generare automaticamente nuove parti dell'immagine senza modificare o deformare quella originale.

Lo strumento sarà integrato direttamente nell'editor di disegno di WhatsApp, all'interno dello stesso ambiente già utilizzato per modificare le immagini. L'obiettivo è rendere più semplice l'adattamento delle fotografie senza dover ricorrere ad applicazioni esterne. La funzione è stata individuata nella versione beta per Android 2.26.33.2, ma al momento non è ancora disponibile nemmeno per i beta tester.