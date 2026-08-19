The Alighieri Circle: Dante's Bloodline ha una data di uscita, arriverà anche su Nintendo Switch 2

Il nostro obiettivo nel gioco sarà quello di attraversare questa soglia e muoverci fra due differenti dimensioni al fine di completare il rituale necessario per evitare che le orde infernali possano invadere la Terra.

Protagonista dell'avventura è infatti Gabriele Alighieri , un uomo tormentato da un'eredità familiare che ha cercato di lasciarsi alle spalle per tutta la vita: ogni trentatré anni il confine fra il nostro mondo e l'Inferno svanisce, creando un passaggio che solo Gabriele può varcare.

Il team italiano ONE-O-ONE Games ha annunciato la data di uscita di The Alighieri Circle: Dante's Bloodline , che sarà disponibile a partire dal 10 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco arriverà inoltre anche su Nintendo Switch 2 entro la fine dell'anno.

Un progetto ambizioso

Annunciato lo scorso gennaio, The Alighieri Circle: Dante's Bloodline si pone come un progetto ambizioso, che non punta a proporre una reinterpretazione dell'opera di Dante né introduce elementi action, restando appunto nei confini dei walking simulator.

"Abbiamo deciso quale tipo di terrore volevamo rappresentare: non la paura di morire, ma la paura di essere visti", ha spiegato la game director Gaia Righelli. "Perché a volte la cosa più terrificante è qualcuno o qualcosa che ti comprende completamente."

"Quando la maggior parte delle persone pensa a Dante o all'Inferno di Dante, immagina qualcosa di molto concreto: mostri, demoni, azione", ha detto invece il creative director Emanuele Miccianza.

"Tuttavia, quando ho letto la Divina Commedia non ho visto una storia d'azione: ho visto una persona attraversare un viaggio interiore. Questa è diventata la nostra idea centrale: l'Inferno è dentro di noi."