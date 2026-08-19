La tastiera Attack Shark X68 HE è in promozione su AliExpress: risparmia con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo della tastiera Attack Shark X68 HE: applicando il coupon MULTI6 (o ITAE6 / ITNS6) è possibile ottenere 6€ di sconto per un costo finale di 38,79€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 22 e il 28 agosto.

L'Attack Shark X68 HE è una tastiera gaming magnetica progettata per offrire una risposta estremamente rapida e un controllo preciso durante le sessioni di gioco. Il punto di forza è la soglia di attivazione, regolabile con incrementi di 0,01 mm, mentre la latenza dichiarata raggiunge appena 0,125 ms, accompagnata da una frequenza di polling di 8000 Hz.