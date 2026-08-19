La tastiera Attack Shark X68 HE è in promozione su AliExpress: risparmia con il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo della tastiera Attack Shark X68 HE: applicando il coupon MULTI6 (o ITAE6 / ITNS6) è possibile ottenere 6€ di sconto per un costo finale di 38,79€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 22 e il 28 agosto.
L'Attack Shark X68 HE è una tastiera gaming magnetica progettata per offrire una risposta estremamente rapida e un controllo preciso durante le sessioni di gioco. Il punto di forza è la soglia di attivazione, regolabile con incrementi di 0,01 mm, mentre la latenza dichiarata raggiunge appena 0,125 ms, accompagnata da una frequenza di polling di 8000 Hz.
Ulteriori dettagli sulla tastiera
Il formato 60% ultra-compatto riduce l'ingombro sulla scrivania, lasciando maggiore spazio per i movimenti del mouse. Gli switch magnetici Hall Effect permettono di configurare individualmente il punto di attuazione di ogni tasto. Tra le funzioni dedicate al gaming troviamo Rapid Trigger, Snap Tap e Dinamica dei Tasti.
Quest'ultima consente di associare fino a quattro azioni a una singola pressione, mentre Snap Tap privilegia l'ultimo input tra due tasti per velocizzare i cambi di direzione negli FPS. La X68 HE utilizza inoltre keycap in PBT traslucido con stampa laterale e offre oltre 20 effetti RGB e 9 colori personalizzabili.
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