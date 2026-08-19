Il processore AMD Ryzen 5 9600X cala di prezzo su AliExpress: applica il codice sconto e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 5 9600X: il coupon da applicare è MULTI20 (o ITAE20 / ITNS20) per ottenere uno sconto di 20€ per un costo finale di 128,86€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista entro il 25 agosto.

L'AMD Ryzen 5 9600X è un processore desktop basato sulla moderna architettura Zen 5, progettato per offrire un buon equilibrio tra prestazioni, efficienza e capacità di multitasking. Il chip dispone di 6 core e 12 thread, una configurazione adatta sia alle attività quotidiane più impegnative sia al gaming e alla produttività.