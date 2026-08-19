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Il processore AMD Ryzen 5 9600X cala di prezzo su AliExpress: applica il codice sconto e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 5 9600X.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/08/2026
Processore AMD

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 5 9600X: il coupon da applicare è MULTI20 (o ITAE20 / ITNS20) per ottenere uno sconto di 20€ per un costo finale di 128,86€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista entro il 25 agosto.

L'AMD Ryzen 5 9600X è un processore desktop basato sulla moderna architettura Zen 5, progettato per offrire un buon equilibrio tra prestazioni, efficienza e capacità di multitasking. Il chip dispone di 6 core e 12 thread, una configurazione adatta sia alle attività quotidiane più impegnative sia al gaming e alla produttività.

Ulteriori dettagli sul processore

Realizzato con processo produttivo a 4 nm, il Ryzen 5 9600X raggiunge una frequenza di base di 3,9 GHz e può arrivare fino a 5,4 GHz in Max Boost. Il moltiplicatore sbloccato permette inoltre di intervenire sulle frequenze attraverso l'overclocking, per chi desidera ottenere prestazioni ulteriormente superiori. La dotazione di memoria comprende 384 KB di cache L1, 6 MB di L2 e 32 MB di L3, per un totale dichiarato di 38 MB.

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Il processore presenta un TDP di 65 W e supporta fino a 192 GB di memoria DDR5, con frequenza predefinita fino a 5600 MT/s. È inoltre compatibile con la piattaforma Socket AM5 e, utilizzando schede madri compatibili, può sfruttare PCIe 5.0.

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