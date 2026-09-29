Amazon mette in offerta tutti i suoi videocitofoni: il prezzo di ogni modello cala al minimo storico

Su Amazon, oggi, in attesa della Festa delle Offerte Prime sono presenti e disponibili una serie di offerti sui videocitofoni targati proprio Amazon, ecco un elenco con ogni singolo prodotto in cui andremo a segnalare sconto e prezzo d'acquisto finale:

Ulteriori dettagli sui videocitofoni Amazon

La gamma Ring comprende videocitofoni a batteria e cablati, oltre a dispositivi Intercom per gestire gli accessi agli edifici. Il Ring Videocitofono a batteria offre video Retinal 2K, zoom 6x, visione notturna a colori e audio bidirezionale. È abbinabile a una videocamera interna HD 1080p per monitorare anche gli ambienti domestici.

Il Videocitofono Plus a batteria aggiunge il rilevamento dei movimenti, le zone di privacy e una batteria a sgancio rapido. Il Pro a batteria raggiunge invece la risoluzione Retinal 4K, integra zoom 10x, ricarica rapida e rilevamento di movimento 3D basato su radar.

Tra i modelli cablati, il Videocitofono cablato propone video 2K, zoom 6x, notifiche in tempo reale e compatibilità con Alexa. Il Plus cablato aggiunge visione notturna adattiva e rilevamento radar 3D, mentre il Pro cablato offre risoluzione 4K, zoom 10x e audio bidirezionale Audio+.

Ring Intercom Audio permette di rispondere al citofono esistente, aprire l'ingresso da remoto e gestire chiavi ospite virtuali. Intercom Video offre le stesse funzioni, aggiungendo la possibilità di vedere in tempo reale i visitatori. Entrambi supportano Alexa e si installano senza modifiche permanenti al citofono.