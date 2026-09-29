Ricordate Abandoned? La misteriosa esclusiva PS5 esiste ancora e ha un periodo di uscita

In effetti, già lo scorso marzo si era tornati a parlare del titolo in questione, con un indizio collegato al mitologico director Hasan Kahraman che sembrava aver anticipato un cambio di nome per il gioco , forse intitolato ora Abandoned: Gospels of Blood, ma ancora senza nessuna prova effettiva di un arrivo sul mercato, al contrario di questo nuovo aggiornamento.

Potete trovare la pagina ufficiale rinnovata a questo indirizzo , con una nuova immagine in apertura e anche un titolo differente, che pare sia diventato "Abandoned: Prologue". C'è inoltre un periodo di uscita: si tratta ancora di un vago "2027" , ma per un gioco che sembrava praticamente morto (o mai esistito) è sicuramente un'informazione importante.

In un modo o nell'altro, Abandoned è ricordato come uno dei più strani casi della storia videoludica recente: sotto alcuni aspetti resta in effetti un mistero tra le produzioni videoludiche per PlayStation, che però potrebbe risolversi relativamente presto: la misteriosa esclusiva PS5 esiste ancora , ha una nuova pagina ufficiale su PlayStation Store e anche un periodo di uscita , a quanto pare.

Una strana storia

Circa cinque anni fa comparve il primo teaser trailer di quello che sembrava essere un survival realistico, con una grafica che all'epoca pareva notevole e un concept promettente, per atmosfera e potenziale: la presentazione così vaga e misteriosa portò qualcuno a pensare addirittura che si trattasse di un nuovo gioco di Hideo Kojima, prima di scoprire che si trattava di un titolo del team BlueBox.

Un'immagine del misterioso Abandoned: Prologue

Solo che le discussioni non cessarono: per qualche strano motivo la community mise il gioco al centro di discussioni e teorie alquanto folli, incrociandolo con indizi che sembravano puntare a un nuovo Silent Hill e facendo correre ancora l'idea che potesse essere un gioco di Kojima Productions.

Il dibattito sulla vera natura di Abandoned proseguì a lungo nei mesi successivi del 2021, alimentato dalla pubblicazione anche di una app specifica che doveva servire come una sorta di presentazione interattiva, rappresentando una novità tale da far pensare che potesse essere un gioco più grosso di quello che sembrava.

L'app si rivelò poi "un grande disastro", nelle parole dello stesso team di sviluppo, ma la cosa incredibile è che anche questo fallimento continuò ad arricchire la discussione online, con utenti che vedevano un tale flop talmente grossolano da poter essere addirittura "studiato", facendo continuare per un po' la narrazione sul fatto che potesse esserci un qualche collegamento con Kojima, spingendo l'autore di Metal Gear Solid a smentire in maniera ufficiale.

Insomma, Abandoned è diventato un vero e proprio mito, pur non essendo cose mai stato un gioco effettivamente esistente. Quest'ultimo aggiornamento potrebbe risultare particolarmente interessante, ma a questo punto attendiamo ulteriori sviluppi per giudicare.