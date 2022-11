Abandoned, Hideo Kojima nega il suo coinvolgimento con il gioco

C'è Hideo Kojima dietro Abandoned? Si tratta di una teoria che ha tenuto banco per mesi e di cui BlueBox Studio e Hasan Kahraman hanno tratto indubbio vantaggio in termini promozionali, ma il game designer giapponese ha negato di essere coinvolto nello sviluppo del gioco.

Lo ha fatto nel corso dell'ultima puntata del suo podcast, la stessa in cui ha affrontato i rumor riguardanti l'esclusività di Death Stranding 2 per Google Stadia. Si è trattato insomma di un momento in cui Kojima si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

"La gente continua a mandarmi immagini di questo Hasan", ha detto l'autore. "Mi fanno avere questi collage e fotomontaggi, almeno venti al giorno, ed è diventata davvero una seccatura."

"Quando abbiamo portato avanti quella cosa di Moby Dick, tu (Geoff Keighley, NdR) eri coinvolto nell'intero progetto ed è stato molto divertente, ma la gente dovrebbe sapere che non rifarei la stessa cosa una seconda volta."

Il riferimento in questo caso è al bizzarro reveal di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, che come ricorderete fu portato avanti da un Kojima mascherato e sotto falso nome: il motivo per cui molti hanno creduto stesse accadendo lo stesso con Abandoned.

"Non ho mai parlato con Hasan e il gioco non è ancora stato pubblicato. Non penso ci sia molto che lui possa fare o dire, a questo punto. Però se lanciasse il gioco la gente potrebbe capire, dunque dovrebbe magari darsi una mossa e pubblicarlo."