God of War Ragnarok, video confronto fra il primo trailer e il gameplay finale

IGN ha realizzato un interessante video confronto fra il primo trailer di God of War Ragnarok e il gameplay finale, al fine di individuare eventuali differenze e - perché no - downgrade tecnici.

Certo, non si tratta di qualcosa di divertente come lo spot con Ben Stiller, John Travolta e LeBron James, ma approfondimenti del genere aiutano a capire cosa succede durante lo sviluppo di un gioco e quali scelte vengono compiute nel periodo che va dall'annuncio alla pubblicazione.

In questo caso ci troviamo di fronte a variazioni di stampo stilistico: cambiano le tonalità di colore, molto più scure nella versione finale del gioco, e l'immagine appare generalmente più "morbida": forse le catture sono relative alla modalità prestazioni?

Ad ogni modo, per il momento la nuova creatura di Santa Monica Studio è un successo: i voti di God of War Ragnarok sono quelli di un capolavoro e la media per il momento supera quella dell'episodio del 2018.

Restando in tema di video confronti, ne abbiamo realizzato uno anche noi mettendo una di fianco all'altra le edizioni PS4, PS4 Pro e PS5 del titolo.