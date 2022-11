Warhammer: Vermintide 2 gratis su Steam

La software house Fatshark ha annunciato che Warhammer: Vermintide 2 è gratis su Steam fino al 7 novembre 2022. Ciò non significa che potete giocarci gratuitamente fino a quella data, ma proprio che potete riscattarlo e farlo vostro per il tempo che vi resta da vivere su questo triste pianeta.

Per riscattarlo, basta andare sulla pagina del gioco e cliccare sul pulsante verde "Aggiungi all'account".

Per chi volesse, è possibile anche acquistare tutti i DLC del gioco con uno sconto del 50%.

Warhammer: Vermintide 2 su Steam

Il regalo è parte dei festeggiamenti per i sette anni del Tide, con altri eventi e iniziative che si susseguiranno per tutto il mese corrente. L'8 novembre sarà quindi pubblicato l'aggiornamento gratuito Trail of Treachery, con una nuova missione in una terra immersa nelle nevi eterne, prima parte di una miniserie in due parti.

Naturalmente il tutto serve a fare da traino all'imminente lancio di Warhammer 40,000: Darktide, che uscirà il 30 novembre 2022.

Chi possiede Vermintide 1 e 2 potrà ricevere il Devoted Rejects Pack, un pacchetto di contenuti cosmetici che potrà essere riscattato dal 30 novembre 2022.