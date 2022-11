The Callisto Protocol, un video diario sull'atmosfera e la tensione

IGN ha pubblicato un lungo video diario che illustra il modo in cui gli autori di The Callisto Protocol hanno gestito l'atmosfera e il senso di tensione all'interno del gioco: due elementi fondamentali per un survival horror.

Sappiamo che l'IA dei Biofagi si adatterà al comportamento del giocatore in The Callisto Protocol, e questo aspetto andrà a contribuire al grado di sfida dell'esperienza, tenendoci sempre sull'attenti nel corso delle nostre esplorazioni.

Non si tratta tuttavia dell'unico aspetto che i ragazzi di Striking Distance hanno considerato: nel video si parla anche degli immancabili jumpscare, del contributo del sound design e naturalmente del comparto tecnico e artistico.

Il mese scorso abbiamo visto in anteprima 30 minuti di The Callisto Protocol e possiamo senz'altro confermare che il progetto di Glen Schofield promette bene.