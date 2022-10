The Callisto Protocol: l'IA dei Biofagi si adatterà al comportamento del giocatore

Striking Distance è tornata a parlare dei nemici di The Callisto Protocol e dell'avanzata IA di cui dispongono, che si adatterà costantemente al comportamento del giocatore e utilizzerà più di una strategia per coglierlo di sorpresa.

"Abbiamo un'IA stupefacente", ha detto il chief technical officer Mark James in un'intervista con VG247. "La nostra IA talvolta prenderà la decisione di non attaccarvi. Piuttosto salterà in un condotto davanti a voi, assicurandovi che lo vediate, così saprete che c'è un nemico lì, e sta solo aspettando l'occasione per uscire da un altro condotto e attaccarvi".

"L'IA cerca sempre il modo migliore per attaccarvi. Talvolta i nemici provano ad avvicinarsi. Qualche volta reagiranno in base a come state giocando per ottenere un vantaggio. Per esempio, se continui ad utilizzare armi dalla distanza, il nemico uscirà dalla tua linea di tiro, probabilmente usando un condotto, e troverà un altro modo per raggiungerti."

The Callisto Protocol

James spiega che The Callisto Protocol combina l'avanzata IA dei nemici con altri elementi, come l'audio ambientale, per mantenere sempre alta la tensione e non far mai sentire al sicuro il giocatore.

"La prima volta che succede, quando riusciamo a farti pensare "perché quel nemico non mi ha attaccato, perché è scappato via?", è lì che abbiamo fatto centro. Perché come giocatori diamo per scontato che qualsiasi cosa si muova a schermo sia in procinto di attaccarci. La prima volta che non succede, rimani davvero incerto. Quindi a quel punto possiamo usare l'engine audio per darti dei piccoli indizi su dove si sta spostando questo nemico. Potresti sentirlo spostarsi in una determinata direzione o potresti sentire un urto in lontananza. Oppure potremmo anche posizionarlo in un'altra stanza. L'IA cerca sempre la miglior occasione per peggiorare la vostra situazione."

Non solo agguati, l'IA dei Biofagi di The Callisto Protocol adatterà la propria strategia anche durante i combattimenti veri e propri.

"Se usi ripetutamente lo stesso tipo di attacco, il nemico cambierà il suo comportamento. Tutto si ricollega a quel virus mutevole: sta mutando ed evolvendo gli umani che erano nella prigione per farli diventare degli avversari migliori. Avversari che possono ucciderti più facilmente."

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC.