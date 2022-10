Arkanoid: Eternal Battle: data d'uscita annunciata, demo disponibile per lo Steam Next Fest

L'editore francese Microids ha annunciato la data d'uscita, il 27 ottobre 2022, e la disponibilità odierna della demo di Arkanoid: Eternal Battle, pubblicata in occasione dello Steam Next Fest, che inizia oggi 3 ottobre, per terminare il 10 ottobre 2022.

La demo è scaricabile dalla pagina ufficiale del gioco su Steam

Arkanoid: Eternal Battle, ora è possibile provare la demo

La demo è specifica della modalità competitiva per venticinque giocatori, ispirata ai più diffusi battle royale, ma con un tocco retrò che piacerà ai fan della serie originale, nata in sala giochi. La versione finale avrà comunque delle modalità single player, quindi non c'è da temere in tal senso.

Arkanoid: Eternal Battle uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Sviluppato dallo studio Pastagames, Arkanoid Eternal Battle fa rivivere uno dei giochi più iconici della storia dei videogame in una versione completamente modernizzata e rinnovata, con la nuova possibilità di competere online con un massimo di 25 giocatori nella sua esclusiva modalità cross-play Eternal Battle.

Arkanoid - Eternal Battle segna il ritorno del mitico videogame in una versione sorprendente e rinnovata. Il nuovo trailer introduce le quattro modalità di gioco:

• Retro: un vero e proprio viaggio nel tempo per teletrasportare i giocatori in una sala giochi della vecchia scuola, nel 1986, per godersi il gioco originale!

• Neo: questa modalità in solitaria amplia il gameplay classico con livelli nuovi di zecca, una direzione artistica e suoni moderni ed eleganti, nonché nuovi blocchi, bonus ed effetti unici!

• Versus: sfida gli amici e gioca in locale da 2 fino a 4 giocatori sullo stesso schermo!

• Eternal Battle: per la prima volta, 25 giocatori possono sfidarsi online in un'esclusiva modalità Battle Royale! I potenziamenti aiuteranno a ottenere vantaggi e a raggiungere il massimo punteggio, per essere l'ultimo a rimanere in piedi e vincere la partita.