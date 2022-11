Death Stranding 2 in esclusiva su Stadia? Hideo Kojima ha smentito i rumor

Nel corso dell'ultima puntata del suo podcast, Hideo Kojima ha smentito i rumor secondo cui Death Stranding 2 fosse un'esclusiva per Google Stadia, prima dell'annuncio della chiusura della piattaforma streaming.

Come ricorderete, l'esistenza di Death Stranding 2 è stata confermata mesi fa da Norman Reedus e molti pensano che i recenti teaser di Kojima riguardino appunto il nuovo episodio della serie, che vedrà la partecipazione fra gli altri di Elle Fanning e Shioli Kutsuna.

"Sono in buoni rapporti con Phil Harrison da parecchio tempo, fin dai Metal Gear Days quando si trovava in Europa", ha spiegato il game designer giapponese, commentando le voci riportate nei giorni scorsi sul sito 9to5google.

"Il rumor secondo cui Death Stranding o addirittura un suo sequel fosse in sviluppo come esclusiva per Stadia è infondato, e Phil che lo avrebbe rifiutato è impossibile", ha continuato Kojima, che ha detto di non aver mai parlato con il dirigente di un progetto simile.

Insomma, non è chiaro da cosa abbiano avuto origine queste voci, ma fra non molto dovremmo scoprire cosa c'è davvero nel futuro di Kojima: viene dato ormai per scontato che l'autore sarà ai The Game Awards di dicembre con il suo prossimo titolo.