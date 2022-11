GeForce Now: ventisei nuovi giochi a novembre 2022, undici questa settimana

Nvidia ha annunciato che a novembre 2022, il suo servizio di cloud gaming GeForce Now sarà arricchito con almeno ventisei nuovi giochi, tra i quali TERRACOTTA, Goat Simulator 3 e l'attesissimo Warhammer 40,000: Darktide. Undici di questi saranno disponibili a partire da questa settimana, per la gioia di tutti gli abbonati.

Ecco l'elenco dei titoli disponibili su GeForce Now da questa settimana:

Against the Storm (Epic Games e nuova release su Steam)

Horse Tales: Emerald Valley Ranch (Nuova release su Steam, 3 novembre)

Space Tail: Every Journey Leads Home (Nuova release su Steam, 3 novembre)

The Chant (Nuova release su Steam, 3 novembre)

The Entropy Centre (Nuova release su Steam, 3 novembre)

WRC Generations - The FIA WRC Official Game (Nuova release su Steam, 3 novembre)

Filament (Free su Epic Games, 3-10 novembre)

STAR OCEAN THE DIVINE FORCE (Steam)

PAGUI (Steam)

RISK: Global Domination (Steam)

Total War: THREE KINGDOMS (Steam)

Naturalmente ci sarà spazio anche per gli aggiornamenti dei giochi più famosi, come Genshin Impact e Apex Legends.

"Da non dimenticare, inoltre, che lo sconto del 40% su un abbonamento Priority di 6 mesi è ancora disponibile, solo per un periodo limitato. È il momento perfetto per provare tutti i nuovi giochi disponibili a novembre. I membri Priority possono usufruire di sessioni di gioco prolungate di 6 ore e di RTX ON per i giochi supportati con una splendida grafica di livello cinematografico."