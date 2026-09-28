The Witcher 3 Remastered, CD Projekt svela tutte le novità della nuova versione

CD Projekt ha pubblicato l'elenco completo delle novità introdotte in The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered , versione aggiornata del celebre gioco di ruolo d'azione, in arrivo il 29 settembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2. Le novità sono state suddivise in quattro categorie: miglioramenti visivi, combattimento, qualità dell'esperienza e aggiunte varie.

Secondo CD Projekt, si tratta del più ampio intervento mai realizzato sul gioco. "Molte cose sono cambiate nel mondo dei videogiochi da quando The Witcher 3 è stato pubblicato per la prima volta", ha spiegato lo studio. "Abbiamo continuato a sviluppare e migliorare il gioco nel corso degli anni, con l'ultimo grande aggiornamento che ha portato il titolo sulle console di nuova generazione. Mai prima d'ora, però, avevamo introdotto così tanti cambiamenti e di così ampia portata tutti insieme: Remastered è il primo aggiornamento di questo tipo per The Witcher 3".

Sul piano tecnico, la nuova versione introduce texture migliorate per ambienti, personaggi e mostri, una vegetazione più dettagliata e interventi sull'illuminazione, sul rendering e sul ray tracing. Su PC viene aggiunto anche il path tracing, mentre su PS5 Pro il supporto al PSSR permette di puntare ai 60 fps con ray tracing attivo.

Tante novità anche per il gameplay. Il sistema delle abilità è stato completamente rielaborato, con nuove capacità e una maggiore libertà nella costruzione del personaggio. Il combattimento beneficia di animazioni riviste, nuove esecuzioni e una telecamera adattiva, mentre tutti e cinque i Segni dello Strigo, Aard, Igni, Yrden, Quen e Axii, sono stati rivisti dal punto di vista grafico. Anche il comportamento dei nemici è stato modificato, con l'obiettivo di rendere gli scontri con creature come lupi e affogatori meno prevedibili e più coinvolgenti.

Tra gli interventi sulla qualità dell'esperienza figurano nuove animazioni per Geralt e Rutilia, pensate per rendere più fluidi movimento ed esplorazione, e una revisione dei Sensi da Witcher. Gli indizi non vengono più evidenziati indiscriminatamente: per individuarli sarà necessario concentrarsi sugli elementi giusti dell'ambiente. Anche l'interfaccia è stata aggiornata, con il menu principale che è stato revisionato e con l'aggiunta di notifiche più chiare per missioni e tutorial.

Una delle aggiunte più rilevanti è il transmog, che permette di modificare l'aspetto di armi e armature senza alterarne le statistiche. Torna inoltre la modalità fotografica, ora ampliata con nuove pose, controlli della telecamera, cornici, filtri e modelli.

The Witcher 3 Remastered introduce anche l'integrazione con Mod.io, che porta il supporto alle mod multipiattaforma e consente di aggiungere contenuti come missioni, armi, equipaggiamento e modifiche al bilanciamento. Viene inoltre aggiunta Bard's Ballad, una funzione di accessibilità pensata per giocatori con difficoltà cognitive, deficit dell'attenzione o affaticamento cognitivo. Tra gli interventi previsti c'è, per esempio, l'introduzione dell'autoguarigione.

La versione per Nintendo Switch 2 sfrutterà invece le caratteristiche specifiche della console. I controlli di movimento permetteranno di lanciare i Segni, usare la balestra, lanciare bombe, bere pozioni e controllare Rutilia, mentre il puntamento tramite giroscopio dovrebbe offrire maggiore precisione durante i combattimenti. Sarà inoltre disponibile una modalità mouse e il touchscreen potrà essere utilizzato per navigare nella mappa e nei menu e per giocare a Gwent. Per altri dettagli, vi invitiamo a leggere la nostra prova del gioco.