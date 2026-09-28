The Witcher 3: Wild Hunt Remastered su Switch 2 a confronto con la versione Switch 1 in un video

Il miglioramento più evidente riguarda la nitidezza dell'immagine: in modalità docked si passa dai 720p dinamici della versione originale ai 1080p su Switch 2 , mentre in portatile il salto è da 540p a 720p. Anche il framerate risulta migliorato, con target fino 40 fps rispetto ai 30 fps della versione precedente.

Manca ormai un giorno al debutto di The Witcher 3: Wild Hunt Remastered , ma nel frattempo ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette a confronto la nuova versione dell'action GDR di CD Projekt RED per Nintendo Switch 2 con quella uscita in precedenza su Switch 1.

Le novità non si fermano alla grafica

Le differenze non si fermano solo a risoluzione e framerate: la Remastered propone un aggiornamento grafico generale, con modelli nettamente più dettagliati, illuminazione rivista, texture ad alta qualità, effetti migliorati e altre ottimizzazioni.

Su Nintendo Switch 2 arrivano inoltre nuove funzionalità legate ai controller: il supporto ai controlli in stile mouse dei Joy-Con 2 e una modalità dual grip, che permette di eseguire i Segni di Geralt tramite specifici movimenti del polso e del braccio, sfruttando i sensori di movimento.

Ricordiamo che The Witcher 3: Wild Hunt Remastered sarà disponibile da domani (ecco l'orario esatto di lancio), anche su PS5, Xbox Series X|S e PC, come aggiornamento gratuito per chi possiede già il gioco originale. Anche su queste piattaforme troviamo miglioramenti grafici significativi e il supporto a tecnologie moderne come DLSS 4.5, FSR 4, XeSS 2.0, oltre al supporto dedicato per PS5 Pro.

Sul fronte del gameplay, tutte le versioni includono combattimenti rinnovati con animazioni aggiornate, nuove finisher e un'IA dei nemici migliorata. Cambia anche la progressione del personaggio, grazie a un albero delle abilità ripensato, mentre la qualità della vita beneficia di tutorial aggiornati, una UI più leggibile e nuove opzioni di accessibilità. La Remastered include inoltre le due espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine.