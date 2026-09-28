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The Witcher 3: Wild Hunt Remastered su Switch 2 a confronto con la versione Switch 1 in un video

ElAnalistaDeBits a pubblicato un video confronto tra The Witcher 3 Remastered su Switch 2 e la precedente versione per Switch: il balzo grafico è evidente.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/09/2026
Geralt in The Witcher 3: Wild Hunt
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
The Witcher 3: Wild Hunt Remastered
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Manca ormai un giorno al debutto di The Witcher 3: Wild Hunt Remastered, ma nel frattempo ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che mette a confronto la nuova versione dell'action GDR di CD Projekt RED per Nintendo Switch 2 con quella uscita in precedenza su Switch 1.

Il miglioramento più evidente riguarda la nitidezza dell'immagine: in modalità docked si passa dai 720p dinamici della versione originale ai 1080p su Switch 2, mentre in portatile il salto è da 540p a 720p. Anche il framerate risulta migliorato, con target fino 40 fps rispetto ai 30 fps della versione precedente.

Le novità non si fermano alla grafica

Le differenze non si fermano solo a risoluzione e framerate: la Remastered propone un aggiornamento grafico generale, con modelli nettamente più dettagliati, illuminazione rivista, texture ad alta qualità, effetti migliorati e altre ottimizzazioni.

Su Nintendo Switch 2 arrivano inoltre nuove funzionalità legate ai controller: il supporto ai controlli in stile mouse dei Joy-Con 2 e una modalità dual grip, che permette di eseguire i Segni di Geralt tramite specifici movimenti del polso e del braccio, sfruttando i sensori di movimento.

Ricordiamo che The Witcher 3: Wild Hunt Remastered sarà disponibile da domani (ecco l'orario esatto di lancio), anche su PS5, Xbox Series X|S e PC, come aggiornamento gratuito per chi possiede già il gioco originale. Anche su queste piattaforme troviamo miglioramenti grafici significativi e il supporto a tecnologie moderne come DLSS 4.5, FSR 4, XeSS 2.0, oltre al supporto dedicato per PS5 Pro.

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Sul fronte del gameplay, tutte le versioni includono combattimenti rinnovati con animazioni aggiornate, nuove finisher e un'IA dei nemici migliorata. Cambia anche la progressione del personaggio, grazie a un albero delle abilità ripensato, mentre la qualità della vita beneficia di tutorial aggiornati, una UI più leggibile e nuove opzioni di accessibilità. La Remastered include inoltre le due espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine.

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