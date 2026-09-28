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EA Sports FC 27 per Nintendo Switch 2 costa già 10 € in meno ed è al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo EA Sports FC 27 per Nintendo Switch 2 al prezzo minimo storico, con uno sconto del 14%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/09/2026
EA Sports FC 27 per Nintendo Switch 2
EA Sports FC 27
EA Sports FC 27
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EA Sports FC 27 per Nintendo Switch 2 è disponibile da poco ed è già su Amazon a prezzo scontato, ovvero a 59,99 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare il 14%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Il nuovo gioco con tante novità

Si tratta del nuovo gioco della serie, con alcune novità pensate per offrire un'esperienza di gioco ancora più immersiva. Tra queste troviamo The Grounds, nuova piattaforma social dedicata al calcio. Qui i giocatori potranno incontrarsi e competere all'interno di un nuovo ambiente multiplayer. Inoltre, Career Transfer Market è stato rinnovato con diverse ottimizzazioni.

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Il nuovo Album di Football Ultimate Team, invece, consente di immortalare la squadra dei sogni nell'Album FUT, con la possibilità di valutare set completi e oggetti giocatore del passato e del presente. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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