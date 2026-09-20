Il trailer di lancio di EA Sports FC 27 è una sfilata di stelle ed easter egg

Electronic Arts ha pubblicato il trailer di lancio di EA Sports FC 27, che mai come quest'anno si presenta come una sfilata di stelle ed easter egg, che parte ovviamente dalla presenza fisica di Kylian Mbappé per accompagnarci in un breve ma intenso viaggio nell'assurdo.
Dalla comparsa di Zlatan Ibrahimovic in versione commentatore sportivo a quella di Kenan Yildiz, che gioca su Nintendo Switch 2 mentre si allena con i tiri in porta indossando la maglia della Juventus, la quota di personaggi famosi nel video si miscela ben presto con quella delle persone comuni.
In queste fasi emerge il concetto che funge da motto per il trailer, everyone's playing the world's game, che sottolinea la straordinaria popolarità di un franchise di riferimento per gli appassionati di calcio ormai da tanti anni.
Non mancano neppure alcuni folli easter egg, come la scena in cui si vede il gruppo di Sims che gioca a EA Sports FC 27, mentre la quantità di volti noti nel trailer si pone anche stavolta come una sfida a riconoscerli tutti.
Un'edizione all'altezza delle aspettative?
Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione in progress di EA Sports FC 27, la nuova edizione del gioco di calcio prodotto da Electronic Arts corregge diverse problematiche che affliggevano il precedente episodio sul piano del gameplay, eliminando alcuni automatismi e conferendo ai giocatori un controllo maggiore.
Abbiamo inoltre percepito una concreta evoluzione della modalità Ultimate Team, ancora più ricca, e tanti elementi più o meno importanti che potrebbero contribuire a rendere il nuovo capitolo del franchise davvero solido.