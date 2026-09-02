Puoi effettuare il pre-order della tua copia di EA Sports FC 27 a 65€ su Amazon fino al 4 settembre

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del pre-order di EA Sports FC 27: tramite l'applicazione del coupon da 15€ su una spesa minima di 75€ è possibile acquistare il gioco a 64,99€. Si può riscattare il buono direttamente tramite questo link, mentre per accedere alla pagina dedicata al gioco basterà cliccare qui, o sul bottone qui sotto: EA Sports FC 27 porta in campo una nuova esperienza calcistica pensata per offrire maggiore libertà, controllo e possibilità di personalizzazione. Tra le modalità disponibili trova spazio The Grounds, un ambiente dedicato alla socialità e al gioco, dove è possibile incontrare gli amici, divertirsi e migliorare le proprie abilità seguendo i consigli dei migliori mentori del calcio.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il gameplay è stato ulteriormente affinato con una serie di novità progettate per rendere le partite più fluide e coinvolgenti. Tra queste troviamo calci d'angolo dinamici, un'intelligenza offensiva migliorata e un sistema difensivo maggiormente incentrato sul giocatore. Le innovazioni sviluppate anche sulla base dei suggerimenti della community puntano a garantire un controllo più preciso durante ogni fase della partita.
Nella Carriera Allenatore, invece, è possibile costruire la propria storia grazie a un Mercato Trasferimenti rinnovato e ai nuovi Valori Complessivi Dinamici, che aggiungono ulteriori elementi alla gestione della squadra.
Per chi preferisce creare la formazione ideale, Football Ultimate Team introduce la nuova Galleria FUT, pensata per ampliare le possibilità legate alla costruzione e personalizzazione della propria rosa.