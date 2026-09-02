Puoi effettuare il pre-order della tua copia di EA Sports FC 27 a 65€ su Amazon fino al 4 settembre

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo del pre-order di EA Sports FC 27: tramite l'applicazione del coupon da 15€ su una spesa minima di 75€ è possibile acquistare il gioco a 64,99€. Si può riscattare il buono direttamente tramite questo link, mentre per accedere alla pagina dedicata al gioco basterà cliccare qui, o sul bottone qui sotto: EA Sports FC 27 porta in campo una nuova esperienza calcistica pensata per offrire maggiore libertà, controllo e possibilità di personalizzazione. Tra le modalità disponibili trova spazio The Grounds, un ambiente dedicato alla socialità e al gioco, dove è possibile incontrare gli amici, divertirsi e migliorare le proprie abilità seguendo i consigli dei migliori mentori del calcio.